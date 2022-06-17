الاحتلال يقصف شمال غزة بعد ادعاءات بسقوط منطاد مراقبة له

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بقذائف مدفعية اليوم الجمعة، أطراف شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر، أن الجيش أطلق قذيفتين مدفعيتين على الأقل على موقع مراقبة تابع لجماعات مسلحة شرق بلدة بيت حانون الحدودية شمال القطاع، ما خلف أضرارا مادية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجاءت الحادثة بعدما ادعى جيش الاحتلال سقوط منطاد مراقبة له في قطاع غزة، وفتح تحقيق في أسباب ذلك.

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وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة، مقطع فيديو لمعدات مراقبة وتصوير يحملها سكان بعد سقوط المنطاد الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعقيب فلسطيني رسمي على الحادثة.