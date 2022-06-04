الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت السبت، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ألقى القبض على أربعة «مشتبه بهم، بعد أن انحرف» قاربان فلسطينيان عن منطقة الصيد المحددة في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن البحرية أطلقت النار على القاربين عندما لم يستجيبا لتعليمات بالتوقف.

وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، لوكالة «رويترز»، إن ثلاث هجمات إسرائيلية على الأقل استهدفت صيادي الأسماك في غزة يوم السبت، وكلها داخل منطقة الصيد المسموح بها.

وأضاف أنه في إحدى هذه الهجمات، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرصاص المطاطي على قارب مما أدى إلى إصابة اثنين من الأربعة، الذين كانوا على متنه ونُقلا إلى المستشفى لاحقا، موضحًا «في واقعة أخرى استولت القوات الإسرائيلية على قارب صغير بعد اعتقال الصيادين اللذين كانا على متنه».

العديد من الانتهاكات ضد الصيادين

وقال عياش «في الأسابيع الماضية رصدنا العديد من الانتهاكات ضد الصيادين في داخل المنطقة المسموح بها».

ويعتبر صيد الأسماك من أكبر قطاعات الأعمال في الجيب الساحلي الذي يقطنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني.

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وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولا يُسمح للقوارب بتجاوز حد ثابت إلى الشمال باتجاه إسرائيل.