Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 03:36 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
صيادون فلسطينيون يفرغون قاربهم من السمك الذي اصطادونه قبالة شاطىء غزة. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت السبت، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ألقى القبض على أربعة «مشتبه بهم، بعد أن انحرف» قاربان فلسطينيان عن منطقة الصيد المحددة في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن البحرية أطلقت النار على القاربين عندما لم يستجيبا لتعليمات بالتوقف.

وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، لوكالة «رويترز»، إن ثلاث هجمات إسرائيلية على الأقل استهدفت صيادي الأسماك في غزة يوم السبت، وكلها داخل منطقة الصيد المسموح بها.

وأضاف أنه في إحدى هذه الهجمات، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرصاص المطاطي على قارب مما أدى إلى إصابة اثنين من الأربعة، الذين كانوا على متنه ونُقلا إلى المستشفى لاحقا، موضحًا «في واقعة أخرى استولت القوات الإسرائيلية على قارب صغير بعد اعتقال الصيادين اللذين كانا على متنه».

العديد من الانتهاكات ضد الصيادين
وقال عياش «في الأسابيع الماضية رصدنا العديد من الانتهاكات ضد الصيادين في داخل المنطقة المسموح بها».

ويعتبر صيد الأسماك من أكبر قطاعات الأعمال في الجيب الساحلي الذي يقطنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني.

- فرانس برس: صيد السمك ليس نزهة في غزة تحت الحصار الإسرائيلي

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولا يُسمح للقوارب بتجاوز حد ثابت إلى الشمال باتجاه إسرائيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل وإصابة 6 من الجيش اللبناني خلال عملية دهم في البقاع
مقتل وإصابة 6 من الجيش اللبناني خلال عملية دهم في البقاع
تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان عاما واحدا
تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان عاما واحدا
تقدم طفيف في المحادثات المتعلقة بصياغة دستور جديد في سورية
تقدم طفيف في المحادثات المتعلقة بصياغة دستور جديد في سورية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار
زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار
السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب «كورونا»
السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب «كورونا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء...
انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية
انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية...
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة...
تونس.. صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري يعتزم قيس سعيد تنظيمه
تونس.. صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري يعتزم ......
مصر تستعد لإعادة قطع أثرية مهربة من سويسرا
مصر تستعد لإعادة قطع أثرية مهربة من سويسرا...
السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب «كورونا»
السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب ......
زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار
زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط