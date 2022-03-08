«قضية الفتنة».. ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، تلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رسالة اعتذار من أخيه، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، على وقع الأزمة التى حدثت في أبريل من العام الماضي التي عرفت باسم قضية «زعزعة أمن المملكة» و«قضية الفتنة».

وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

«أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ»

وجاء في نص الرسالة، كما نشرها الديوان الملكي: «لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة».

وأضاف: «أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك».

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وتابع: «أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم»، متعهدًا أن أسير «على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، مخلصًا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزمًا بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة».

ولفت الديوان إلى أن الرسالة رفعت إلى الملك، بعد لقائه بالأخير مساء الأحد الماضي، بناء على طلب الأمير، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

وكان ملك الأردن قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في «قضية الفتنة» بعد كشفها العام الماضي، في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار. وتعهد الأمير حمزة للملك والأسرة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية.

كيف بدأت القضية

وباشر المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، في 14 أبريل الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في «مخطط لزعزعة استقرار الأردن»، لأشخاص من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ«المعارضة الخارجية».

تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الأسماء التي وردت في التحقيقات الأولية، برز اسم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي في الرابع من أبريل أنه (حمزة) «خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن».

وأضاف الصفدي أن ملك الأردن عبدالله الثاني «ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجًا على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها».

وكان الأمير حمزة ظهر لأول مرة برفقة أفراد العائلة المالكة، الأحد الماضي، خلال زيارة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الأضرحة الملكية في العاصمة عمّان، في إطار الاحتفالات بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية.