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أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 11:15 صباحا
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
متظاهرون سودانيون خلال تظاهرة في الخرطوم، 17 يناير 2022. (الإنترنت)
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نصحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، رعاياها بتجنب الحشود على وقع مظاهرات مرتقبة في السودان.

وقالت السفارة الأميركية في السودان على «تويتر»، إنها تنصح رعاياها بتجنب الحشود؛ إذ من المتوقع القيام بأعمال عصيان مدني في الخرطوم وولايات أخرى خلال مظاهرات الخميس، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب أعلن قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر إطاحة المدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى مصرعه، إضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

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