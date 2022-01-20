«داعش» يهاجم سجنا في سورية وفرار عدد من «الجهاديين»

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم عناصر من تنظيم «داعش» سجنا يديره الأكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية، الخميس، ما أدى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من «الجهاديين»، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد ومقره بريطانيا بأن «عناصر من تنظيم (الدولة الإسلامية) حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين».



وأكدت «قوات سورية الديمقراطية» وقوع «محاولة فرار» من سجن «غويران»، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.