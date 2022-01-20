Atwasat

«داعش» يهاجم سجنا في سورية وفرار عدد من «الجهاديين»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 10:03 مساء
«داعش» يهاجم سجنا في سورية وفرار عدد من «الجهاديين»
سجن الحسكة بشمال شرق سورية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هاجم عناصر من تنظيم «داعش» سجنا يديره الأكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية، الخميس، ما أدى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من «الجهاديين»، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد ومقره بريطانيا بأن «عناصر من تنظيم (الدولة الإسلامية) حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين».

وأكدت «قوات سورية الديمقراطية» وقوع «محاولة فرار» من سجن «غويران»، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما (صور)
6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة ...
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه ...
4 دول أوروبية تندد بهدم منزل عائلة فلسطينية
4 دول أوروبية تندد بهدم منزل عائلة فلسطينية
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
سودانيون يتظاهرون «تكريما» لمقتل 72 من زملائهم
سودانيون يتظاهرون «تكريما» لمقتل 72 من زملائهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية...
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟...
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي...
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد ......
المزيد
«داعش» يهاجم سجنا في سورية وفرار عدد من «الجهاديين»
«داعش» يهاجم سجنا في سورية وفرار عدد من «الجهاديين»...
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة...
مصر تدين هدم «الاحتلال» منزلا في الشيخ جراح: انتهاك للشرعية الدولية
مصر تدين هدم «الاحتلال» منزلا في الشيخ جراح: انتهاك للشرعية ......
سودانيون يتظاهرون «تكريما» لمقتل 72 من زملائهم
سودانيون يتظاهرون «تكريما» لمقتل 72 من زملائهم...
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط