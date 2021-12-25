خمسة قتلى في السعودية واليمن في قصف للحوثيين وغارات للتحالف

مقاتل من الحوثيين في مطار صنعاء بين ركام ضربة جوية، 21 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

قُتل شخصان في جنوب السعودية بقصف للمتمردين الحوثيين وثلاثة أشخاص في اليمن في غارات للتحالف بقيادة المملكة مساء الجمعة، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي ومصادر طبية يمنية السبت، في تصعيد للمواجهات بين الطرفين.

وقال الدفاع المدني، وفق وكالة «فرانس برس» إن سعوديا ويمنيا قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح بعد سقوط «مقذوف عسكري» على متجر في جازان، فيما ذكرت مصادر طبية في صنعاء أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة في غارات للتحالف شمال غرب العاصمة اليمنية. كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بسبب «الشظايا المتطايرة».

وهذه المرة الاولى التي يُوقع فيها قصف للمتمردين الحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ فترة طويلة. ومن المقرّر أن يعقد التحالف السبت مؤتمر صحفيا للتحدث حول آخر التطورات. وتتعرض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

مقتل 3 نساء وطفل في صنعاء

وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أفادت مصادر طبية لوكالة «فرانس برس» بـ«مقتل ثلاثة مدنين بينهم امراة وطفل وجرح ستة جراء قصف طيران التحالف لمباني المؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة شمال غرب العاصمة صنعاء» مساء الجمعة أيضًا.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد بين الطرفين؛ حيث يشن التحالف غارات على العاصمة صنعاء منذ نحو أسبوع، مستهدفًا مواقع للمتمردين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق للطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.