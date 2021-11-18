إيران تقترح حلا لأزمة نتائج الانتخابات العراقية

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، (يمين) خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بطهران، 12 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تأييد بلاده لحل «قانوني وشفاف» للأزمة الناتجة عن الانتخابات التشريعية في العراق، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

واعترضت عديد الفصائل العراقية المقرّبة من الجمهورية الإسلامية، على نتائج انتخابات الشهر الماضي التي أظهرت تراجع عدد مقاعدها، وشكت الفصائل من حصول «تزوير»، ونظَّم مناصروها احتجاجات في بغداد سقط خلالها قتلى في مواجهات مع قوات الأمن، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي خضمّ هذه الأزمة السياسية، أعلنت السلطات العراقية أن الكاظمي نجا من «محاولة اغتيال فاشلة» بعد استهداف منزله بواسطة «طائرة مسيّرة مفخخة» فجر السابع من نوفمبر.

وخلال اتصال بالكاظمي، قال رئيسي: «نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازًا مهمًا لدعم سيادة الشعب العراقي وتقرير مصير بلاده بنفسه»، وفق وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» ليل الأربعاء.

وأضاف: «لطالما أكدنا ضرورة تحديد مصير الشعوب عبر صناديق الاقتراع، وعليه نرحب بكل السبل الكفيلة بحل جميع المشكلات من خلال العملية السياسية وفي أطر قانونية وشفافة».

أول اتصال معلن بين مسؤول إيراني والكاظمي منذ محاولة اغتياله

ويعد هذا الاتصال أول تواصل معلن بين مسؤول سياسي إيراني ورئيس الوزراء العراقي منذ استهداف منزله. لكن تقارير أفادت في الآونة الأخيرة أن العميد إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، زار بغداد بعد ساعات من استهداف الكاظمي، والتقى شخصيات ومسؤولين بينهم رئيس الوزراء.

- رئيس الوزراء العراقي: من حاولوا اغتيالي معروفون وسيجري كشفهم

وأكدّ سفير طهران في بغداد، إيرج مسجدي، لقناة «العالم» الإيرانية الرسمية الناطقة بالعربية، حصول الزيارة، دون أن يحدد الأطراف الذين التقاهم قائد فيلق القدس.

وقال إن قاآني أكد «ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إطار القانون»، و«معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي، أيًا كانوا، وفق القانون العراقي»، وفق تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للقناة في 10 نوفمبر.

وشدَّد رئيسي خلال الاتصال مع الكاظمي، على أن «وحدة العراق وسلامة أراضيه أمر استراتيجي لا ينبغي المساس به»، مجددًا «استمرار مواقف إيران الداعمة للحكومة والشعب العراقيين».

وتحظى الجمهورية الإسلامية بدور متوازن في العراق المجاور، وهي قدمّت دعمًا للفصائل المسلحة والقوات العراقية ضد تنظيم «داعش» بعد سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في 2014.

ويشكل العراق نقطة تجاذب بين إيران وعدوتها اللدود الولايات المتحدة التي تتهمها بدعم فصائل تستهدف القوات الأميركية في البلاد.

وبلغ التوتر بين طهران وواشنطن في العراق ذروته في يناير 2020، مع اغتيال قائد «فيلق القدس»، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد. وردّت إيران بقصف صاروخي لقاعدة «عين الأسد» بغرب العراق، حيث تتواجد قوات أميركية.

ويرى محللون أن الكاظمي الذي تولى منصبه منتصف 2020، يسعى لكسب دور وسيط إقليمي في المنطقة، قادر على توفير أرضية لإدارة أزماتها وتباينات المصالح بين مختلف الأطراف النافذين. وزار الكاظمي الجمهورية الإسلامية مرتين منذ توليه منصبه. وخلال الزيارة الأولى في يوليو 2020، التقى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.