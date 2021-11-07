رئيس الوزراء العراقي: من حاولوا اغتيالي معروفون وسيجري كشفهم

ئيس الوزراء العراقي. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب اجتماع أمني، يوم الأحد، إن من يقفون وراء محاولة اغتياله معروفون جيدًا وسيجري كشفهم.

وأضاف في بيان نشره مكتبه «سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدًا وسنكشفهم»، بحسب «رويترز».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرَّض، فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيَّرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان اليوم، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس»

تعليق أول للكاظمي

وعلَّق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تعرضه لـ«محاولة اغتيال فاشلة»، بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة»، استهدفت مقر إقامته في بغداد، بحسب السلطات. ونشر الكاظمي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه»، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًّا إثر الانتخابات النيابية المبكرة.