حميدتي: نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي.. وقرارات البرهان تصحيح لمسار الثورة

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي». (الإنترنت)

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب، مضيفًا: «نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، خصوصًا العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة عديد المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصًا، منذ 25 أكتوبر.

إلا أنّ المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان، وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت، إلى الاستعداد لـ«العصيان الشامل يومي الأحد والإثنين»، وقال التجمع، السبت، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين».

وقال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى «طريق شبه مسدود»، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، بينما أعلنت الجامعة العربية في بيان إن وفدًا منها التقى، الأحد، برئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك وأجرى «حديثًا مطولًا» بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة لدعم الحوار.

وندَّدت فصائل متمردة رئيسية في السودان كانت قد وقَّعت على اتفاق سلام العام الماضي، يوم الأحد، بأحدث انقلاب عسكري تشهده البلاد ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين، حيث أصدرت البيان الجبهة الثورية السودانية، التي تشمل جماعات يقودها ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بحسب «رويترز».

وفرقت قوات الأمن السودانية، الأحد، متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم، بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ انقلاب 25 أكتوبر.