لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 06:32 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بالضفة الغربية. (أ ف ب)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، أنها بدأت استقبال طلبات الترشيح لقوائم المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي حُدد موعدها في الثاني والعشرين من مايو المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان على موقعها الالكتروني، إن استقبال طلبات الترشيح في مقرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الناطق باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله، إن ثلاث قوائم تقدمت بطلبات الترشيح حتى ظهر اليوم الأول لاستقبال الطلبات.

موعد الانتخابات التشريعية
غير أن طعم الله لم يذكر أسماء هذه القوائم وتبعيتها. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف يناير الماضي مرسومًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.

- حركتا حماس وفتح تتفقان على «آليات» إجراء الانتخابات الفلسطينية

والتقت الفصائل الفلسطينية في مصر قبل يومين للمرة الثانية خلال شهرين. وأعلنت هذه الفصائل بما فيها حركتا فتح وحماس التزامها بالانتخابات والمواعيد المعلنة. وأُجريت آخر انتخابات رئاسية في يناير 2005.

تحقيق مصالحة بين الحركتين
أما آخر انتخابات تشريعية فلسطينية فقد جرت في 2006. وفازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الـ132 مقعدًا، وشكلت الحكومة الفلسطينية. وجرت خلافات بين فتح وحماس أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة منذ 2007 حتى اليوم.

وجرت عدة محاولات لتحقيق مصالحة بين الحركتين، غير أن ذلك لم يتحقق وبقي الانقسام قائمًا، فتح تسيطرة على السلطة التي تدير الضفة الغربية، وحماس تسيطر على غزة.  ويأمل الفلسطينيون في أن تؤدي هذه الانتخابات ‘لى تحقيق مصالحة فلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.

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