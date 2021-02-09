حركتا حماس وفتح تتفقان على «آليات» إجراء الانتخابات الفلسطينية

أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء أنها توصلت مع منافستها حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على «آليات» إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وذلك خلال الاجتماعات التي تعقد في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان إن «الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق»، حسب «فرانس برس».

وتابع البيان «كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».

من جانبه قال جبريل الرجوب رئيس وفد حركة فتح في القاهرة في تصريح «في الايام القادمة ستقوم اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل لجنة من اجل البدء باعداد قوائم للانتخابات». وأضاف أن «(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو وحكومته يعتبران اليوم يوما حزينا بالنسبة لهم».

وفازت حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.

وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد. فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2,8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة.

ووقع الرئيس الفلسطيني في منتصف يناير مرسوما لإجراء الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون وسيلة للفلسطينيين لاكتساب الشرعية، وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.