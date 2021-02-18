«رويترز»: محكمة لبنانية تستبعد قاضيا من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

موقع انفجار مرفأ بيروت، 9 أغسطس 2020. (أ ف ب).

قال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت لوكالة «رويترز» إن محكمة لبنانية قررت، اليوم الخميس، استبعاد القاضي فادي صوان، من التحقيق في الانفجار.

ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس، ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد «أسوأ» أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

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وانتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.