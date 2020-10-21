قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 09:06 صباحا
لقاء الرئيس المصري ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان في قصر الاتحادية بالقاهرة، 8 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وتأتي القمة «في سياق دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط»، حسب بيان الرئاسة المصرية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأشار البيان إلى أن القمة تسعى إلى «البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية».

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتناول «سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية».

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