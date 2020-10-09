إصابة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية بفيروس «كورونا»

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات. (أ ف ب)

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إصابته بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

وأوضح عريقات في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» الجمعة: «شكرا لمن توجه إلى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد إصابتي بفيروس الكورونا».

وأضاف: «أنا معزول فى البيت، تحت إشراف الدكتورة سلام صائب عريقات. أعراض صعبة نتيجة لعدم توافر مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة، ولكن الأمور تحت السيطرة والحمد لله».

وخضع عريقات البالغ من العمر 65 عاما المصاب بتليف رئوي، لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة العام 2017، قبل استئناف أنشطته.

ويشغل عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.

ومنذ بداية جائحة «كورونا» سجلت نحو 39500 إصابة بفيروس «كورونا» بينها 335 وفاة في الضفة الغربية، ونحو 3750 إصابة بينها 24 وفاة في قطاع غزة.