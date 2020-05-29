الصفدي لبومبيو: نرفض خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 11:52 صباحا

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لنظيره الأميركي مايك بومبيو، الخميس، رفض المملكة ضم دولة الاحتلال الإسرائيلي أراضي في الضفة الغربية المحتلة الذي سيؤدي إلى «تقويض فرص السلام»، داعيا إلى «إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة» لإنهاء النزاع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، حسب بيان رسمي.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية في البيان إن الصفدي وبومبيو بحثا خلال اتصال هاتفي مساء الخميس: «المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية»، حيث أكد الصفدي «موقف المملكة الرافض أي ضم لأراض فلسطينية باعتباره تقويضا لفرص السلام»، ودعا إلى «إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل»، حسب البيان.

وقال الصفدي إن «السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه»، وتخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون والجزء الأكبر من الأسرة الدولية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويحذر الأردن من أن ضم دولة الاحتلال الإسرائيلي أراضي فلسطينية سيقتل فرص السلام وسيكون له تبعات كارثية.

وهدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال مضت قدما بخطتها، وقال: «لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكل أبعادها».

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية منتصف الشهر الحالي، من أن ضم دولة الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن، ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل العام 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي
رياضة محلية
«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو
ليبيا
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»