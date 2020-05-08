«الصحة المصرية»: 495 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة

مواطنة مصرية ترتدي كمامة. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت الوفيات في مصر جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 503 حالات، بعدما أحصت وزارة الصحة المصرية 21 وفاة جديدة، اليوم الجمعة، فيما قفزت الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8476 مع تسجيل 495 إصابة جديدة.

وأعلنت الوزارة في موجزها الصحفي اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، خروج 58 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ1945 متعافى.

وأشار مجاهد إلى الإصابات الجديدة المثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، هناك أجنبيان، مؤكدًا أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر الناطق الرسمي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد»، حتى الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، إلى جانب تسجيل 503 حالات وفاة.

دعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية

وقال إن هناك عددًا من المحافظات سجلت انخفاضًا ملحوظًا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية.

وشدد مجاهد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خصوصا خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان قبيل عيد الفطر بضرورة تعديل سلوكياتهم وعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات.

وأشار إلى أنه فى حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجى سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.