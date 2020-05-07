الصحة المصرية: تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 08:36 مساء
من تقرير وزارة الصحة المصرية اليوم عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد, القاهرة, 7 مايو 2020 (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان رسمي اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) «ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ1887 متعافيًا».

393 حالة جديدة
وأضاف أنه «تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية»، لافتًا إلى «وفاة 13 حالة جديدة».

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

العدد الإجمالي
وذكر الناطق باسم وزارة الصحة المصرية أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة».

وتابع أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل «يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة».

ووفق البيان نفسه، تواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يرى الصين التهديد الأول على الولايات المتحدة
دولى
بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»