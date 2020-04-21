الجزائر: 8 وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

طاقم تطهير المواقع والأماكن في الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء تسجيل 8 وفيات و93 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 والإصابات إلى 2811 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 53 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1152حالة، بحسب وكالة ألأنباء الجزائرية «واج».

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وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة «كورونا» وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات. وكانت السلطات الصحية أفادت، أمس الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بالفيروس.

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وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.