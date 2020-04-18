الجزائر والمغرب تمددان تدابير الحجر لكبح انتشار «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 10:00 مساء
عمال بلديون يرتدون بدلات واقية خلال تعقيم شارع من «كوفيد-19» في منطقة باب الواد بالعاصمة الجزائرية، 9 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلنت الجزائر والمغرب، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء «كوفيد-19»، وذلك حتى 29 أبريل و20 مايو على التوالي.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إنه تم «تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها عشرة أيام»، وفق «فرانس برس».

الجزائر تمدد الحجر الصحي والتدابير الوقائية 10 أيام إضافية

وذكّرت بـ«ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير الـمتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة». وتشمل الإجراءات خصوصًا إغلاقًا جزئيًّا للعاصمة وتامًّا لولاية البليدة البؤرة الأولى لتفشي فيروس «كورونا المستجد. »

وسجّلت الجزائر حتى السبت 367 وفاة من أصل 2534 إصابة بـ«كوفيد-19» منذ إعلان أول إصابة نهاية فبراير. والجزائر (44 مليون ساكن) هي البلد الأفريقي الذي سجل أكبر عدد وفيات، قبل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا.  وفي الرباط، أعلنت السلطات تمديد «جميع الإجراءات الوقائية المعمول بها».

وورد في بيان لوزارتي الداخلية والصحة، «ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كافٍ يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان».

المملكة المغربية تستعين بقواتها المسلحة في مواجهة «كورونا»

وفرضت السلطات المغربية تدابير حجر تشرف قوات الأمن على تطبيقها، وذلك عقب تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق حدود البلاد.  كما صار وضع كمامات الزاميا، ويغرّم كلّ من لا يحترم هذا القرار.

وتم إقرار مساعدات مباشرة لصالح الشركات والموظفين والعمال غير النظاميين المتضررين من الوباء. ووفق الصحافة المحلية، تم في الأيام الأخيرة تحديد بؤرتين للعدوى، في مصنع بالدار البيضاء (غرب) وقاعدة عسكرية قرب مراكش (جنوب).

ومنذ ظهور الفيروس، تم توقيف أكثر من 41 ألف شخص، عُـرض أكثر من نصفهم على المحاكم لمخالفتهم التدابير الاستثنائية، وفق حصيلة رسمية. واتهم مئات الأشخاص بنشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد في مواقع التواصل الاجتماعي. ودينت السبت امرأة بعد انكارها وجود المرض في فيديو نشرته على موقع يوتيوب.

من جهتها، أعلنت تونس أنها ستمدد الحجر لما بعد 19 أبريل، دون أن تحدد تاريخًا حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
مفتي السعودية يجيز صلاتي التراويح والعيد بالبيوت حال استمرار «كورونا»
عربى
موقع إيطالي: رصد ثاني رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية إلى بنغازي خلال يومين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تدرس علاقة لقاح السل بمكافحة «كورونا»