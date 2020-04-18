الجزائر تمدد الحجر الصحي والتدابير الوقائية 10 أيام إضافية

عمليات التطهير والتعقيم في الجزائر. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت السلطات الجزائرية تمديد العمل بقوانين الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد العزيز جراد، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، 10 أيام أخرى، وحتى 29 أبريل الجاري.

مواطنون يجمعون تجهيزات طبية لمواجهة «كورونا» في الجزائر

وأفادت جريدة «النهار»، مساء اليوم السبت، أن قرار التمديد بالحجر الصحي يأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث بادر الوزير الأول بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 10 أيام.

ونقلت الجريدة بيانًا عن عبد العزيز جراد أن النظام المعمول به حاليًا يتمثل في الحجر الجزئي، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. وشدد جراد على ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن، بهدف منع انتشار فيروس «كورونا.»

الجزائر تمدد حظر التجول مع زيادة عدد حالات الإصابة بـ«كورونا»

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19»، وباء عالميًّا (جائحة)، وحتى الآن، أُصيب أكثر من مليوني شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 156 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.