الجزائر تمدد الحجر الصحي والتدابير الوقائية 10 أيام إضافية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 05:51 مساء
عمليات التطهير والتعقيم في الجزائر. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت السلطات الجزائرية تمديد العمل بقوانين الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد العزيز جراد، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، 10 أيام أخرى، وحتى 29 أبريل الجاري.

مواطنون يجمعون تجهيزات طبية لمواجهة «كورونا» في الجزائر

وأفادت جريدة «النهار»، مساء اليوم السبت، أن قرار التمديد بالحجر الصحي يأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث بادر الوزير الأول بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 10 أيام.

ونقلت الجريدة بيانًا عن عبد العزيز جراد أن النظام المعمول به حاليًا يتمثل في الحجر الجزئي، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. وشدد جراد على ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن، بهدف منع انتشار فيروس «كورونا.»

الجزائر تمدد حظر التجول مع زيادة عدد حالات الإصابة بـ«كورونا»

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19»، وباء عالميًّا (جائحة)، وحتى الآن، أُصيب أكثر من مليوني شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 156 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
مفتي السعودية يجيز صلاتي التراويح والعيد بالبيوت حال استمرار «كورونا»
عربى
موقع إيطالي: رصد ثاني رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية إلى بنغازي خلال يومين
ليبيا
«كورونا» يهدد أرزاق الليبيين في القطاع الخاص
ليبيا
الصين ترد على انتقادات الرئيس الفرنسي لتعاملها مع وباء «كورونا»
دولى
جريدة «الوسط»: تبدل نوعي لمسار الحرب في الساحل الغربي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»