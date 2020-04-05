الجزائر تمدد حظر التجول مع زيادة عدد حالات الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 04:08 مساء
عبد العزيز جراد. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، السبت، إن السلطات ستمدد حظر التجول الذي فرضته للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» اعتبارًا من الأحد مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 1251.

ويسري حظر التجول من الثالثة عصرًا حتى السابعة صباحًا في العاصمة الجزائر وثماني محافظات أخرى، ومن السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا في أغلب المحافظات الأخرى ما عدا المحافظتين الجنوبيتين الواقعتين في الصحراء، حيث لم تسجل أي حالات إصابة ولن يطبق فيهما الحظر، بحسب «رويترز».

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ومن شأن التبعات الاقتصادية للتفشي في الجزائر تسارع وتيرة أزمة مالية وشيكة في الدولة بعد سنوات من عجز كبير في الموازنة وانهيار في أسعار النفط منذ الشهر الماضي.

وتتولى شخصيات جديدة قيادة الجزائر بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، واستمرت المظاهرات بعد انتخابات رفضها المحتجون الذين قالوا إنها جرت في وقت ظلت فيه النخبة الحاكمة على رأس السلطة.

ولم تتوقف الاحتجاجات التي كانت تجتذب عشرات الآلاف أسبوعيًّا في وسط العاصمة سوى الشهر الماضي عندما بدأ نطاق تفشي «كورونا» في التكشف.

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