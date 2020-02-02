جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليل السبت - الأحد أهدافا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر على معابر غزة، تعليق شحنات الأسمنت الموجهة إلى القطاع وتعليق 500 تصريح تجاري بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منافذ غزة «حتى إشعار آخر».

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، أطلق العديد من الصواريخ من غزة باتجاه مناطق في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الفلسطينيون الخطة التي تتضمن ضم إسرائيل مناطق شاسعة في الضفة الغربية التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الضربات الإسرائيلية شنتها ليل السبت - الأحد «طائرات ومروحيات قتالية استهدفت مواقع إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة»، ومن بين الأهداف «بنية تحت الأرض تضم مبنى يستخدم قاعة عمليات» بحسب البيان.

ولم تؤد هذه الضربات إلى إصابات كما ذكرت مصادر أمنية تابعة لحماس التي تسيطر على القطاع، من جهة أخرى قالت الهيئة المكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في وزارة دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي «كوغات» إن «شحنات الأسمنت ستعلق وسيلغى 500 تصريح تجاري للدخول إلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة».

وتطبق حاليا هدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس اللتين تواجهتا منذ 2008 في ثلاث حروب في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي.