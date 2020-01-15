السعودية تعيّن امرأة مندوبا دائما لدى اليونسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 06:07 مساء
سعوديات يسرن أمام جدارية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في شارع التحلية في الرياض، 5 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت السعودية الأربعاء تعيين أميرة مندوبًا دائمًا للمملكة لدى اليونسكو، فيما تحاول المملكة المحافظة تغيير صورتها النمطية خصوصا حول النساء.

وأجرت المملكة تغييرات اجتماعيّة مهمّة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الاربعاء أنّ العاهل السعودي «الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)».

ويأتي القرار بعد نحو عام من تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة في واشنطن في فبراير الفائت لتكون أول سفيرة في تاريخ السعودية.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة هيفاء سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016. وتابعت الوكالة أنّ الأميرة تتمتع «بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي».

وقالت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء على حسابها على تويتر إن «المملكة نفذت 12 إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة»، ما سمح لها بتحقيق «قفزة نوعية غير مسبوقة» في تقرير «المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2020» الصادر حديثا عن البنك الدوليّ.

وفي العام 2018، أوقفت السلطات نحو 12 ناشطة على الأقل، اعتقل معظمهن في حملة واسعة قبل ساعات من إلغاء الحظر التاريخي المفروض عل قيادة النساء للسيارات.

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