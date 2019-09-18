ولي العهد السعودي: هجوم «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:47 صباحا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

قال وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في المملكة اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية».

وأدلى الأمير محمد بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأسفر الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.

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