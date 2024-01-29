  • Alwasat News
Atwasat

المركبة اليابانية على سطح القمر تمكنت من معاودة عملياتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 02:10 مساء
المركبة اليابانية على سطح القمر تمكنت من معاودة عملياتها
صورة نشرتها وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» لسطح القمر التقطها وبثها المسبار «سورا-كيو» بعد هبوط مركبة «سليم» التي تحمله على سطح القمر، 20 يناير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أعلنت الإثنين وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» معاودة مركبتها الصغيرة «سليم» عملياتها بعد نحو عشرة أيام من هبوطها التاريخي على سطح القمر، بعد أن اضطرت إلى قطع إمدادات الطاقة عنها بسبب مشكلة في ألواحها الشمسية.

وكتبت «جاكسا» على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» «نجحنا مساء الأحد في إقامة اتصال مع «سليم» وعاودنا العمليات»، حسب وكالة «فرانس برس».

اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
مركبة «سليم» اليابانية هبطت «على ما يبدو على سطح القمر»

وأضافت «جاكسا» التي نشرت أيضا صورة التقطتها المركبة للصخرة المسماة «توي بودل» على سطح القمر «بدأنا فورا بإجراء عمليات الرصد العلمي باستخدام الكاميرا الموجودة على المركبة».

وكانت «سليم» وهي الأحرف الإنكليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر» هبطت في 20 يناير على بعد 55 مترا من الهدف المحدد لها، وهي درجة عالية جدا من الدقة، فباتت اليابان بذلك خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند.

لكن مشكلة طرأت على المحرك في آخر بضع عشرات من الأمتار قبل الهبوط أدت إلى استقرار «سليم» على سطح القمر بزاوية منحنية، وبالتالي لم تكن ألواحها الكهروضوئية المواجهة للغرب تتلقى ضوء الشمس.

وأوضح ناطق باسم «جاكسا» لوكالة «فرانس برس» أن «المركبة عادت إلى الحياة على الأرجح لأن إنتاج الطاقة من بطاريتها الشمسية عاد أثناء تعرضها لأشعة الشمس».

وأضاف «سنعطي الأولوية لما يمكننا القيام به، أي المراقبة وجمع المعلومات، بدلا من تعديل موقع المركبة، الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءا».

وشرح أن القمر يكمل مداره في 27 يوما أرضيا، ويستمر ضوء النهار نحو نصف هذا الوقت. وبالتالي، فإن ضوء النهار في موقع المركبة سيستمر تقريبا حتى نهاية شهر يناير.

سباق عالمي
وهبطت «سليم» في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى شيولي، وتمكنت من أن تُطلق طبيعيا العربتين المصغرتين اللتين تحملهما. ويُفترض أن تجري هاتان العربتان تحليلات للصخور المتأتية من البنية الداخلية للقمر المعروفة بالوشاح القمري الذي لا تتوافر بعد معطيات كثيرة عنه.

وافادت وكالة الفضاء اليابانية أن العربتين المصغرتين اللتين يحملهما المسبار «سليم» تم إطلاقهما بشكل طبيعي، بما في ذلك مسبار كروي يسمى «سورا-كيو» ، وهو بالكاد أكبر من كرة التنس، يمكنه تعديل شكله للتحرك على التربة القمرية. وطورته «جاكسا» بالشراكة مع عملاق الألعاب الياباني «تاكارا تومي».

بعد مرور أكثر من 50 عاما على الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر، وهو الإنجاز الذي حققه الأميركيون العام 1969، تجددَ تسابُق الدول إليه.

محاولات سابقة باءت بالفشل
ويعتزم برنامج «أرتيميس» الأميركي إرسال رواد فضاء إلى القمر، وهو مشروع أرجئ أخيرا إلى سبتمبر 2026، ويهدف على المدى الأبعد إلى بناء قاعدة دائمة عليه. ولدى الصين مشاريع منافسة مماثلة.

ومُنيت المحاولتان اليابانيتان الأوليان في هذا المجال بالفشل.

ففي العام 2022، سعت طوكيو الى إنزال مركبة «أوموتيناشي» («الضيافة» باليابانية) على متن مهمة «أرتيميس 1» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لكن الاتصال مع المركبة فُقد بسبب خلل في بطارياتها بعد قذفها إلى الفضاء.

وفي أبريل 2023، تحطمت مركبة شركة «آيسبيس» اليابانية الناشئة على سطح القمر، بعدما فشلت في مرحلة الهبوط السلس.

ولا يزال الوصول إلى القمر تحديا تكنولوجيا كبيرا حتى بالنسبة للقوى الفضائية الكبرى، إذ فُقِد هذا الشهر أثرُ مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أميركية كانت قد أخفقت في مهمتها بعد تعرضها لتسرب وقود، ويُحتمَل أن تكون تفككت لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، على ما أعلنت شركة «أستروبوتيك» الناشئة التي صممتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب
نوع غازٍ من النمل غيّر النظام الغذائي للأسود
نوع غازٍ من النمل غيّر النظام الغذائي للأسود
رصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب صغير خارج المجموعة الشمسية
رصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب صغير خارج المجموعة الشمسية
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة
طرح جزء جديد من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية «ياكوزا/لايك إيه دراغون»
طرح جزء جديد من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية «ياكوزا/لايك إيه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد...
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية
الذكاء الصناعي يتابع صحة المرأة في معرض الإلكترونيات ......
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق...
المزيد
المركبة اليابانية على سطح القمر تمكنت من معاودة عملياتها
المركبة اليابانية على سطح القمر تمكنت من معاودة عملياتها...
لقاء الوكالة الفرنسية مع متخصصين في الذكاء الصناعي وناشطين في الذكاء الصناعي
لقاء الوكالة الفرنسية مع متخصصين في الذكاء الصناعي وناشطين ......
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة ......
طرح جزء جديد من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية «ياكوزا/لايك إيه دراغون»
طرح جزء جديد من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية «ياكوزا/لايك ......
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة...
المزيد