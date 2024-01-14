ابتكار جديد يتيح التحكم في الأجهزة باستخدام اللسان

القاهرة - بوابة الوسط

عرض باحثون في مؤتمر التكنولوجيا «CES» بلاس فيغاس جهاز «MouthPad»، الذي يشبه الدرع المطاطية، يسمح بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة اللسان فقط.

وكشف النقاب عن «MouthPad» للمرة الأولى في العام الماضي، ولكن مؤتمر التكنولوجيا «CES»، الذي أفتتح هذا الأسبوع، كان مناسبا لعرضه، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

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ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وفور توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم في أى جهاز بلسانك.

ويرسل «MouthPad» الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، ويترجمها إلى حركات المؤشر والنقرات.

الهدف أبعد من مصابي الشلل الرباعي

وقالت الشركة المؤسسة للمشروع «Augmental»: «نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية».

وبينما جرى تصميم «MouthPad» في الأصل للأشخاص الذين يعانون الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تؤكد «Augmental» أن نطاقه يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.

وأضافت: «الهدف هو توسيع نطاق «MouthPad» بحيث يمكن استخدامه من قِبل أكبر عدد ممكن من الناس، ما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين، والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر».