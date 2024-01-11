  • Alwasat News
Atwasat

تقنيات متطورة تخدم ذوي الإعاقات في معرض لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:28 مساء
تقنيات متطورة تخدم ذوي الإعاقات في معرض لاس فيغاس
الكندية روبرتا ويلسون-غاريت المصابة بمرض باركنسون تضع قفاز «جيروغلوف» المصنوع من «جيروغير» للمساعدة على تخفيف ارتجافاتها، خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات في 8 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

يحفل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «سي إي اس» الذي افتتح الثلاثاء في لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة بتقنيات متقدمة تحسّن حياة المرضى وذوي الإعاقات وتساعدهم في يومياتهم. 

وقالت الكندية روبرتا ويلسون-غاريت لوكالة «فرانس برس» خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) السنوي للتكنولوجيا في لاس فيغاس، وكانت تبتسم وهي تنظر إلى القفاز الأسود عالي التقنية الذي يحمل يدها اليمنى ويوقف موقتاً الارتعاشات الناجمة عن إصابتها بمرض باركنسون.

وتقول روبرتا إنها طالما ترتدي قفاز «جيروغلوف»، فهي تستطيع إنجاز مهام عادية جداً بالنسبة للآخرين، مثل ارتداء الملابس أو الكتابة بالقلم أو الإمساك بفنجانها من دون أن ترمي قهوتها، وتضيف «هذا الابتكارغيّر حياتي».

ويُقدَّم «جيروغلوف» المصنوع من شركة «جيروغير»، باعتباره مثبّت اليد الأكثر تقدماً في العالم، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة «فوكسكون» الصينية، بحسب مؤسسها فاي أونغ.

الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة
«سوني» تطرح وحدة تحكم جديدة في «بلاي ستايشن» مناسبة لذوي الإعاقة
عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»

ويوضح فاي أونغ لوكالة «فرانس برس» أن الأساس في قفاز «جيروغلوف» هو جيروسكوب (أداة لتحديد الاتجاه)، بحجم قرص صغير، مع قرص داخلي يدور بشكل أسرع من توربين محرك نفاث.

ويؤكد أن «هذا القفاز مصنوع في المعمل نفسه الذي يصنع أجهزة ماكبوك برو»، في إشارة إلى شركة «فوكسكون»، وهي أيضاً موردة لشركة آبل.

كلب مرشد بنسخة عالية التقنية
ولا تنوي الشركة التوقف عند هذا الحد: فالهدف هو إنتاج جيروسكوب أصغر حجماً لمزيد من الراحة.

ويدافع فاي أونغ عن فكرة أن التقنيات تخدم الاحتياجات البسيطة من أجل «تحسين حياة الناس حقاً».

وتقدم شركات عملاقة مثل «أمازون»، أو أخرى ناشئة مثل «غليدانس»، تقنيات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض لاس فيغاس.

ويعرض مؤسس شركة «غليدانس» اموس ميلر، الذي فقد بصره في سن مبكرة جداً، جهازاً مدمجاً بعجلتين يحمل اسم «غلايد»، يهدف إلى أن يؤدي دور كلب مرشد للمكفوفين.

وخلال عرض توضيحي، تسجل «غلايد»وجهة وتُظهر المسار للشخص الذي يمسك بمقبضها، بينما تستكشف العوائق في الطريق.

ويوضح اموس ميلر «عليك فقط أن تمشي وتوجهك العجلات»، مضيفاً «يمكنني أن أخبره إلى أين أذهب إذا أردتُ ذلك، لكنه لن يسمح لي أن أصطدم بأي شيء».

وتخطط الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سياتل، لإطلاق نسخة تجريبية من «غلايد» في وقت لاحق من هذا العام، وتعدُ بجعلها متاحة بسهولة مثل الهاتف الذكي.

وابتكرت «وان كورت»، وهي شركة ناشئة أخرى في سياتل، ما يبدو وكأنه نسخة طبق الأصل مصغرة من ملعب كرة قدم أميركي يترجم أحداث المباراة إلى اهتزازات في الوقت الفعلي.

 مساعدة ضعاف البصر 
ابتكار يمكن الإفادة منه لدى متابعة مباريات كرة القدم الأميركية، ولكن أيضاً التنس أو الهوكي، من خلال وضع اليد على ملعب زائف، ما يتيح للمشجعين ضعاف البصر أن يشعروا بتقدم المباراة تحت أصابعهم.

وقال المدير العام لشركة «وان كورت» جيرد ميس «نحن متحمسون لجعل الرياضات الحية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية».

وقال لوكالة فرانس برس «إننا نحاول في الواقع تقريب الناس من الحدث».

وتتيح اهتزازات الجهاز إدراك سرعة حركة الكرة أو القرص، وموقع اللاعبين في الملعب وأفعالهم، وفقاً للعرض الذي جرى تقديمه في معرض لاس فيغاس.

يأمل جيرد ميس أن يكون الجهاز متاحاً مجاناً من خلال الشراكات مع الفرق أو الدوريات.

نظارات «لومن» للمكفوفين
ومن بين الابتكارات الأخرى التي قُدمت في معرض (CES)، تتميز نظارات «لومن» للمكفوفين بتقنية تتيح، وفقاً للشركة الناشئة، معرفة مكان المشي بأمان، بما في ذلك تجنب البرك.

وهناك أيضاً إطارات النظارات التي تعمل كأدوات مساعدة للسمع، بالإضافة إلى النظارات المخصصة للتعويض عن نقص البصر أو حتى عسر القراءة.

ويخلص آفي غرينغارت، المحلل المتخصص في شركة «تكسبوننشل»، إلى أن جعل الحياة أسهل للأشخاص ذوي الإعاقة يشكّل «أفضل طريقة لاستخدام التكنولوجيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر

«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس

خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس
شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو
جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام»
«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» ...
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود...
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022...
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في ......
المزيد
تقنيات متطورة تخدم ذوي الإعاقات في معرض لاس فيغاس
تقنيات متطورة تخدم ذوي الإعاقات في معرض لاس فيغاس...
ندرة الثلوج تحد من إمدادات المياه لمئات الملايين من السكان
ندرة الثلوج تحد من إمدادات المياه لمئات الملايين من السكان...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر
ضربة قاسية تلقتها أميركا بعد فشل رحلتها الأخيرة إلى القمر...
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات...
المزيد