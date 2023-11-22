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«سبوتيفاي» تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 11:24 صباحا
«سبوتيفاي» تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين
شعار منصة البث الصوتي «سبوتيفاي» معروضًا على شاشة جهاز لوحي في باريس 19أبريل 2018 (أ ف ب)
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أعلنت منصة «سبوتيفاي» التي تتبوأ الصدارة عالميًا في مجال الخدمات الصوتية الثلاثاء أنها ستعدّل نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين، إذ سيكون حصولهم عليها مشروطًا بحدّ أدنى من عدد نقرات الاستماع.

وشرحت الشركة السويدية أن هدفها من تعديل نظامها المتعلق بالبدلات المالية يكمن في تحقيق ثلاث ضرورات هي «مواصلة تثبيط البث التدفقي الصناعي (بواسطة برامج البوت الآلية)، وتحقيق توزيع أفضل للمدفوعات الصغيرة التي لا تصل إلى الفنانين، ووضع حدّ لمن يحاولون التلاعب بالنظام» من خلال التركيز على الضوضاء غير الموسيقية، كأصوات الحيوانات والطبيعة،حسب وكالة «فرانس برس».

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واعتبرت «سبوتيفاي» أن في إمكانها من خلال معالجة كل من هذه المشكلات أن تولّد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو مليار دولار من الإيرادات الإضافية للفنانين الناشئين والمحترفين.

واعتبارًا من مطلع العام 2024، سيصبح دفع البدلات مرهونًا بتوافُر ألف نقرة استماع على الأقل خلال 12 شهرًا.

شرحت «سبوتيفاي» أنها ستستخدم الوفر البالغ عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لزيادة المدفوعات للأغنيات المؤهلة للحصول على بدلات.

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