«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد «Oppo» لإطلاق حاسب لوحي جديد حصل على مواصفات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس مقارنة بحواسب «سامسونغ» و«آبل».

وذكرت «روسيا اليوم» أن الحاسب الجديد يأتي بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومنيوم، وأبعاده «255.1/188.6.9» ملم، ويبلغ وزنه 532 غ، وزوّد بمنفذ لبطاقات «SIM»، للاتصال بالشبكات الخلوية. أما شاشته فأتت «IPS LCD» بمقاس 11.35 بوصة، ودقة عرضها «2408/1720» بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام «Android 13» مع واجهة «OxygenOS 13.2»، ومعالج «Mediatek Helio G99»، ومعالج رسوم «Mali-G57 MC2»، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية «128/256» غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح «microSDXC».

وتأتي كاميرته الأساسية بعدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات «FHD» بمعدل 30 إطارا في الثانية. أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على منفذ «USB Type-C 2.0»، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا. أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.