«تشات جي بي تي» تسعى لطمأنة القلقين من الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس شركة «أوبن إيه آي» القائمة على منصة الذكاء الصناعي التوليدي الأشهر في العالم «تشات جي بي تي» سام ألتمان، على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية لهذه الثورة في مجال التكنولوجيا، «شرط عدم إبطاء التقدم المذهل» في المجال.

جاء ذلك بعد عام على إطلاق المنصة الشهيرة، وخلال مشاركة ألتمان مؤتمرا مع كبار المسؤولين التنفيذيين من غوغل وميتا (فيسبوك وإنستغرام) على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، التي تعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

على الرغم من نجاحها، فإن «تشات جي بي تي» والواجهات الأخرى القادرة على إنتاج النصوص والصور والأصوات بناءً على طلب بسيط تثير أيضاً مخاوف جدية بشأن مخاطر كثيرة قد تطال خصوصاً الديمقراطية (تضليل إعلامي على نطاق واسع) أو الوظائف (مهن بديلة).

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وقال سام ألتمان «نأمل حقاً أن يجري اعتماد هذه الأدوات من المبدعين وأن تكون مساعدة لهم»، في حديث إلى وكالة «فرانس برس» عن الفنانين الغاضبين من تطبيقات «اوبن ايه اي»، وأضاف «بالطبع، سيتعين علينا إيجاد نموذج اقتصادي ناجح»، «وسنحتاج إلى السماح للناس بأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المشاركة فيه أم لا».

وقدّم فنانون ومبرمجون وكتّاب (بينهم جورج آر آر مارتن، مؤلف سلسلة «غايم أوف ثرونز») شكوى هذا العام ضد «أوبن إيه آي» ومنافسين للشركة الناشئة في كاليفورنيا، متهمين إياها باستخدام أعمالهم لإنشاء واجهاتها في تجاهل لحقوق الطبع والنشر الخاصة بهم، من دون موافقة أو أجر.

وفي هوليوود، ركز الإضراب التاريخي لكتّاب السيناريو والممثلين، والذي انتهى أخيرا، بشكل خاص على مخاوفهم من استخدام الذكاء الصناعي لاستغلالهم في الأعمال السينمائية.

الصين والذكاء الصناعي

عند خروج سن ألتمان من قاعة المؤتمرات، تجمهر مشاركون في قمة آبيك، من المعجبن برجل الأعمال، لالتقاط صور سيلفي معه، وردا على سؤال حول استخدامات الذكاء الصناعي في الصين، قال إنه «لا يعرف الكثير عن كيفية استخدام الصين للذكاء الصناعي». وأضاف «هذا الأمر خارج مجال خبرتي».

واتسمت قمة أبيك بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين، المنخرطتين في منافسة اقتصادية وسياسية شرسة، وبالنسبة للعديد من المنظمات الأميركية، فإن الأمر يتعلق بالنموذج الاجتماعي، بينما حتى الرئيس جو بايدن نفسه جدد استخدام كلمة «ديكتاتور» لوصف الزعيم الصيني.

وتستخدم بكين الذكاء الصناعي لأغراض مراقبة السكان، ولا سيما من خلال التعرف على الوجه، وفي أبريل، قالت السلطات إنه سيجري فحص أدوات الذكاء الصناعي للتأكد من أنها «تعكس القيم الاشتراكية الأساسية ولا تحتوي على (مواد تتعلق) بتخريب سلطة الدولة».

الحكومة الأميركية تشعر بالقلق

وتجري مناقشة تنظيم الذكاء الصناعي أيضاً في البرلمانات الأوروبية والأميركية، ولكن بهدف عدم استخدامه للتمييز أو التلاعب أو الاحتيال، حيث قال سام ألتمان، إن شركة «أوبن ايه اي» وغيرها من عمالقة الذكاء الصناعي الأميركيين تطالب بقواعد جديدة، شرط «ألا تبطئ بعض التقدم المذهل الذي يحدث».

وتشعر الحكومة الأميركية بالقلق بشكل خاص بشأن الدور الذي سيلعبه الذكاء الصناعي التوليدي خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، وتسهّل التكنولوجيا إنشاء مونتاجات واقعية للغاية (عبر تقنية «التزييف العميق») ومحتويات كاذبة، ما يعزز تالياً حملات التضليل.

واعترف سام ألتمان خلال المؤتمر قائلاً «هناك الكثير من الأشياء المجهولة، ونحن لا نعرف حتى الآن ما الذي يستطيع الذكاء الصناعي التوليدي فعله في ما يتعلق بالفيديو على وجه الخصوص».

وأضاف «لكن ذلك سيحدث بشكل سريع» في عام الانتخابات و«سيتعين علينا مراقبته من كثب للرد فور حدوثه».