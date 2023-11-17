  • Alwasat News
Atwasat

«تشات جي بي تي» تسعى لطمأنة القلقين من الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 07:26 مساء
«تشات جي بي تي» تسعى لطمأنة القلقين من الذكاء الصناعي
رئيس «اوبن ايه اي» سام التمان في سان فرانسيسكو في 16 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد رئيس شركة «أوبن إيه آي» القائمة على منصة الذكاء الصناعي التوليدي الأشهر في العالم «تشات جي بي تي» سام ألتمان، على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية لهذه الثورة في مجال التكنولوجيا، «شرط عدم إبطاء التقدم المذهل» في المجال.

جاء ذلك بعد عام على إطلاق المنصة الشهيرة، وخلال مشاركة ألتمان مؤتمرا مع كبار المسؤولين التنفيذيين من غوغل وميتا (فيسبوك وإنستغرام) على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية، التي تعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

على الرغم من نجاحها، فإن «تشات جي بي تي» والواجهات الأخرى القادرة على إنتاج النصوص والصور والأصوات بناءً على طلب بسيط تثير أيضاً مخاوف جدية بشأن مخاطر كثيرة قد تطال خصوصاً الديمقراطية (تضليل إعلامي على نطاق واسع) أو الوظائف (مهن بديلة).

الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة
الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» تعد بـ«قدرات خارقة» للجميع
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

وقال سام ألتمان «نأمل حقاً أن يجري اعتماد هذه الأدوات من المبدعين وأن تكون مساعدة لهم»، في حديث إلى وكالة «فرانس برس» عن الفنانين الغاضبين من تطبيقات «اوبن ايه اي»، وأضاف «بالطبع، سيتعين علينا إيجاد نموذج اقتصادي ناجح»، «وسنحتاج إلى السماح للناس بأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المشاركة فيه أم لا».

وقدّم فنانون ومبرمجون وكتّاب (بينهم جورج آر آر مارتن، مؤلف سلسلة «غايم أوف ثرونز») شكوى هذا العام ضد «أوبن إيه آي» ومنافسين للشركة الناشئة في كاليفورنيا، متهمين إياها باستخدام أعمالهم لإنشاء واجهاتها في تجاهل لحقوق الطبع والنشر الخاصة بهم، من دون موافقة أو أجر.

وفي هوليوود، ركز الإضراب التاريخي لكتّاب السيناريو والممثلين، والذي انتهى أخيرا، بشكل خاص على مخاوفهم من استخدام الذكاء الصناعي لاستغلالهم في الأعمال السينمائية.

 الصين والذكاء الصناعي
عند خروج سن ألتمان من قاعة المؤتمرات، تجمهر مشاركون في قمة آبيك، من المعجبن برجل الأعمال، لالتقاط صور سيلفي معه، وردا على سؤال حول استخدامات الذكاء الصناعي في الصين، قال إنه «لا يعرف الكثير عن كيفية استخدام الصين للذكاء الصناعي». وأضاف «هذا الأمر خارج مجال خبرتي».

واتسمت قمة أبيك بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين، المنخرطتين في منافسة اقتصادية وسياسية شرسة، وبالنسبة للعديد من المنظمات الأميركية، فإن الأمر يتعلق بالنموذج الاجتماعي، بينما حتى الرئيس جو بايدن نفسه جدد استخدام كلمة «ديكتاتور» لوصف الزعيم الصيني.

وتستخدم بكين الذكاء الصناعي لأغراض مراقبة السكان، ولا سيما من خلال التعرف على الوجه، وفي أبريل، قالت السلطات إنه سيجري فحص أدوات الذكاء الصناعي للتأكد من أنها «تعكس القيم الاشتراكية الأساسية ولا تحتوي على (مواد تتعلق) بتخريب سلطة الدولة».

الحكومة الأميركية تشعر بالقلق
وتجري مناقشة تنظيم الذكاء الصناعي أيضاً في البرلمانات الأوروبية والأميركية، ولكن بهدف عدم استخدامه للتمييز أو التلاعب أو الاحتيال، حيث قال سام ألتمان، إن شركة «أوبن ايه اي» وغيرها من عمالقة الذكاء الصناعي الأميركيين تطالب بقواعد جديدة، شرط «ألا تبطئ بعض التقدم المذهل الذي يحدث».

وتشعر الحكومة الأميركية بالقلق بشكل خاص بشأن الدور الذي سيلعبه الذكاء الصناعي التوليدي خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، وتسهّل التكنولوجيا إنشاء مونتاجات واقعية للغاية (عبر تقنية «التزييف العميق») ومحتويات كاذبة، ما يعزز تالياً حملات التضليل.

واعترف سام ألتمان خلال المؤتمر قائلاً «هناك الكثير من الأشياء المجهولة، ونحن لا نعرف حتى الآن ما الذي يستطيع الذكاء الصناعي التوليدي فعله في ما يتعلق بالفيديو على وجه الخصوص».

وأضاف «لكن ذلك سيحدث بشكل سريع» في عام الانتخابات و«سيتعين علينا مراقبته من كثب للرد فور حدوثه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل

(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل

إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل
شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات

شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر

«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى

طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الذكاء الصناعي يثير الجدل بـ«وجوه بيضاء» أكثر إقناعًا من الصور الحقيقية
الذكاء الصناعي يثير الجدل بـ«وجوه بيضاء» أكثر إقناعًا من الصور ...
«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»
«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»
أرقام قياسية جديدة لتركيزات الغازات الملوثة بالغلاف الجوي العام 2022
أرقام قياسية جديدة لتركيزات الغازات الملوثة بالغلاف الجوي العام ...
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير ...
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال...
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025...
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا...
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة...
اكتشاف بقايا أنهار قديمة على سطح المريخ
اكتشاف بقايا أنهار قديمة على سطح المريخ...
المزيد
«تشات جي بي تي» تسعى لطمأنة القلقين من الذكاء الصناعي
«تشات جي بي تي» تسعى لطمأنة القلقين من الذكاء الصناعي...
«آي بي إم» تعلق إعلاناتها عبر «إكس»
«آي بي إم» تعلق إعلاناتها عبر «إكس»...
الطيران الأميركية توافق على إطلاق «ستارشيب» بعد فشلها في أبريل
الطيران الأميركية توافق على إطلاق «ستارشيب» بعد فشلها في ......
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية ......
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة ......
المزيد