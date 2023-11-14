الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الصين أول شبكة رئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة في العالم، بعرض نطاق ترددي يبلغ 1200 غيغابايت في الثانية، وفقا لمؤتمر صحفي عقد في جامعة تسينغهوا ببكين الإثنين.

وتتميز الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل جامعة تسينغهوا و«تشاينا موبايل» و«هواوي» وشركة «CERNET.com»، بأنها شبكة نقل تمتد إجمالا لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، وتربط بين ثلاث مدن هي بكين وووهان وقوانجتشو، حسب «شينخوا».

وتعد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة إنجازا تقنيا كبيرا للمشروع الوطني للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية، وتعمل الشبكة بثبات وموثوقية، ونجحت في اجتياز اختبارات مختلفة، منذ تشغيلها التجريبي في 31 يوليو من العام الجاري.

ويجرى تشغيل الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة استنادا إلى التقنيات الرئيسية المملوكة محليا للصين مثل الجيل التالي من واجهة «IPv6 » لجهاز التوجيه الأساسي للإنترنت والتجميع متعدد المسارات فائق السرعة. ويتم تصنيع كل برمجياتها وأجهزة الشبكة الرئيسية الخاصة بها محليا.

وتعتمد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، التي بنتها 40 جامعة صينية بما في ذلك جامعة تسينغهوا، على تقنية «IPv6» ويجرى توزيع العقد الجوهرية لشبكتها الأساسية عالية الأداء في 40 جامعة موجودة في 35 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ تشغيل الشبكة الأساسية عالية الأداء للشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة في أبريل 2021، مما حقق التوصيل البيني بين مرافق اختبار «IPv4 » ،«IPv6 » في الداخل والخارج.