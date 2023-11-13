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روسيا.. اكتشاف طريقة لتسريع رد فعل الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 12:20 مساء
روسيا.. اكتشاف طريقة لتسريع رد فعل الإنسان
صورة تعبيرية لشخص يخضع لتجربة علمية تكشف صورا للمخ. ( أرشيفية: الإنترنت)
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اكتشف علماء جامعة نيجني نوفغورد الوطنية للبحوث العلمية بالتعاون مع علماء جامعة البلطيق الفدرالية مناطق الدماغ المسؤولة عن إنشاء الصور الحركية وتعرفوا على بنية الشبكات العصبية المشاركة في عمل الحركات الخيالية.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الباحثين أن التحفيز المغناطيسي للمنطقة المسؤولة في دماغ الإنسان عن الصور الحركية، يزيد من سرعة رد الفعل والتنسيق لدى الشخص، ما يسمح بإمكان استخدامها في الطب والتدريب الرياضي.
ويشير الخبراء إلى أن الصور الحركية هي محاكاة ذهنية لفعل ما في الذاكرة العاملة دون نشاط حركي. وهذه العملية المعرفية تساعد الموسيقيين والرياضيين والراقصين على تنفيذ الحركات المعقدة فكريا.

وتستخدم هذه التصورات في مجال الطب على نطاق واسع لإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من مشكلات في الحركة. ولكن الآلية الميكانيكية لهذه العملية لم تحدد بصورة كاملة.

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وتقول البروفيسورة سوزانا غوردلييفا من قسم التكنولوجيا العصبية بمعهد البيولوجيا والطب الحيوي بالجامعة: «اتضح أن تحفيز المناطق التي اكتشفناها له تأثير إيجابي في سرعة رد فعل المريض. ولتحديد ذلك استخدمنا إجراء طبي غير جراحي -التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة- الذي يستخدم لتشخيص الجلطات الدماغية والتهاب الدماغ والشلل الدماغي وعلاج اضطرابات الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والصرع».

وتضيف «سيسمح لنا هذا الاكتشاف بإنشاء واجهة عصبية مع التحفيز المغناطيسي، وبالتالي تطوير وتسريع رد فعل الشخص. ومن المحتمل أن يتم استخدام هذا النهج في تعويض رد الفعل الأبطأ في الشيخوخة، عند إنشاء طرق جديدة لإعادة التأهيل واضطرابات الحركة وتطوير أساليب جديدة لتدريب الرياضيين».

ويشير الباحثون إلى أن أكثر من 60 متطوعا شارك في هذه الدراسة، جرى خلالها معالجة بياناتهم باستخدام أنظمة عصبية فائقة الدقة.

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