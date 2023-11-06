  • Alwasat News
Atwasat

اختبار جديد للكشف عن أورام الدماغ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 04:00 مساء
اختبار جديد للكشف عن أورام الدماغ
طبيب ينظر في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لمريض مصاب بورم بالدماغ. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

يعمل العلماء على تطوير أول اختبار للتدفق الجانبي في العالم لكشف أورام الدماغ، وهذا الاختبار الذي قد استخدم خلال جائحة «كورونا» هو نوع من الاختبارات التي تستخدم لتحديد المؤشرات الحيوية في عينة من البول أو اللعاب أو الدم لأغراض التشخيص، ويتميز بإمكان استخدامه في المنزل.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاختبار الجديد سيستهدف الأورام العدوانية والمتكررة التي تؤدي حاليا إلى وفاة ما يقرب من 200 ألف شخص سنويا على مستوى العالم، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

وأضافوا أن الاختبار سيعمل عن طريق وخز بسيط لإصبع، ويمكن من خلاله تقليل العبء الواقع على أنظمة الرعاية الصحية بشكل كبير، بتقليل فحوص الرنين المغناطيسي، وتوفير بديل فعال وأفضل لها من حيث التكلفة.

مراقبة منتظمة للورم سابق الكشف
ونقلت جريدة «التلغراف» البريطانية عن الأستاذ بجامعة نوتنغهام ترنت فيليب ويلسون والذي يقود فريق العلماء قوله: «إلى جانب الكشف عن الإصابة بالورم، ستوفر هذه التقنية مراقبة منتظمة للورم الذي جرى بالفعل الكشف عن وجوده سابقا، عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك في المنزل وبطريقة سهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة»، مضيفا «للأسف، فإن تكرار الإصابة بأورام الدماغ يعد مشكلة كبيرة ومنتشرة، وبعض هذه الأورام يعود بسرعة كبيرة جدا، ومن ثم فإن إجراء اختبار منزلي منتظم سيغير قواعد اللعبة في هذا الشأن».

-إطلاق المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام
-علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام

ولفت إلى أن ما يميز اختبارات التدفق الجانبي هو قدرتها على اكتشاف الجزيئات الموجودة في الدم الخاصة بالورم، مؤكدا أنها من شأنها أن تعطي إشارة مبكرة جدا لوجوده.

وقال العلماء إنهم يأملون أن يجرى تطبيق هذا الاختبار على أنواع أخرى من السرطان أيضا مما قد يساعد في إنقاذ ملايين الأرواح في أنحاء العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تجيز دواء «جيمبرلي» لسرطان بطانة الرحم
فرنسا تجيز دواء «جيمبرلي» لسرطان بطانة الرحم
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة...
لقاح علاجي واعد مضاد للإدمان على الكوكايين في البرازيل
لقاح علاجي واعد مضاد للإدمان على الكوكايين في البرازيل
«المستوى الخطر لتلوث الهواء» يدفع نيودلهي لإغلاق مدارسها
«المستوى الخطر لتلوث الهواء» يدفع نيودلهي لإغلاق مدارسها
أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها
أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يعزز صحة القلب والكلى.. تعرف على فوائد عصير الرمان
يعزز صحة القلب والكلى.. تعرف على فوائد عصير الرمان...
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي ......
كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب
كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب...
تلقي بعض لقاحات «كورونا» بالتزامن مع تطعيم الإنفلونزا قد يصيبك بالسكتة الدماغية
تلقي بعض لقاحات «كورونا» بالتزامن مع تطعيم الإنفلونزا قد ......
كيف يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟
كيف يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟...
المزيد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس......
اختبار جديد للكشف عن أورام الدماغ
اختبار جديد للكشف عن أورام الدماغ...
دراسة أميركية تربط بين الملح والإصابة بالسكري من النوع الثاني
دراسة أميركية تربط بين الملح والإصابة بالسكري من النوع ......
أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها
أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها...
«المستوى الخطر لتلوث الهواء» يدفع نيودلهي لإغلاق مدارسها
«المستوى الخطر لتلوث الهواء» يدفع نيودلهي لإغلاق مدارسها...
المزيد