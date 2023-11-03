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إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 03:46 مساء
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
رئيس شبكة «إكس» إيلون ماسك يصافح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في ختام أول قمة عالمية بشأن الذكاء الصناعي في لندن في الثاني نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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رأى إيلون ماسك، أمس الخميس، أن مستقبل الذكاء الصناعي سيشكّل «عصر وفرة»، لكنه حذر من أن «الروبوتات الشبيهة بالبشر» يمكن أن تلاحق الروبوتات الإنسان في مختلف أوجه الحياة.

وتحدث مالك شركتي «تيسلا» و«سبايس اكس» خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش أول قمة للذكاء الصناعي في العالم أُقيمت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال ماسك خلال لقاء مع سوناك في لندن «سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً»، وأضاف أن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة «ترضيهم على المستوى الشخصي».

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مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال

وقال إيلون ماسك إن الذكاء الصناعي يشبه «الجني السحري» الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة، وتابع أن «حد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة».

إيلون ماسك: علينا أن نكون قلقين «جدا»
وأضاف «علينا أن نكون قلقين جداً» من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي «يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان».

وتساءل ماسك «ماذا سيحدث إذا حصلوا يوماً ما على تحديث لبرماجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟».

وانتهت، أمس الخميس، قمة الذكاء الصناعي التي استمرت يومين مع موافقة الحكومات الغربية والشركات المُشارِكة على نظام جديد لاختبارات السلامة في ما يُسمّى بالجيل المقبل من الذكاء الصناعي «نكست جينيريشن فرونتيير أيه آي».

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