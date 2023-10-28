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إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 08:44 مساء
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»
إيلون ماسك. (الإنترنت)
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قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» وشركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، يوم السبت، إن خدمة «ستارلينك» ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع «منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا».

وذكر ماسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، أنه ليس واضحا من لديه السلطة فيما يتعلق بالخطوط الأرضية في غزة، لكن نعلم أنه «لم تطلب أي محطة اتصالا في تلك المنطقة».

وجاء الإعلان ردا على تدوينة نشرتها الطبيبة الدنماركية أناستاسيا ماريا لوبيز والتي قالت فيها «غزة تتعرض للقصف والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور»، وأشارت فيها إلى ماسك.

 SpaceX ستدعم ربط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا
وذكر ماسك في رده «لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، ستدعم SpaceX ربط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا». وألحت الطبيبة على طلبها قائلة «تحقق من ذلك، هناك أشخاص يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به».

وفي تدوينة ثانية رد من خلالها على النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أكد ماسك أن شركة «ستارلينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

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وكان وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطیني إسحاق سدر قد قال إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات «ستارلينك» في التواصل مع قطاع غزة. وأضاف الوزير في تصريح صحفي «طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة».

 انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة 
وكانت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية «جوال» قد أعلنت الجمعة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة «إكس» (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما «starlink for gaza».

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض يوم السبت، ويكاد الاتصال يكون مستحيلا بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع الاحتلال هجومه الجوي والبري.

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»
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