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نوبل الكيمياء لثلاثة علماء أحدهم تونسي الأصل عن بحوث بشأن الجسيمات النانوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 03:12 مساء
نوبل الكيمياء لثلاثة علماء أحدهم تونسي الأصل عن بحوث بشأن الجسيمات النانوية
وصف الصورة: صور الباحثين الثلاثة (من اليسار إلى اليمين) منجي الباوندي (فرنسي المولد وتونسي الأصل)، ولويس بروس (من الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (المولود في روسيا)، إثر الإعلان عن فوزهم بجائزة نوبل للكيمياء في ستوكهولم في الرابع من أكتوبر 2023، (ا.ف.ب)
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مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023، الأربعاء، في ستوكهولم إلى الباحثين الثلاثة منجي الباوندي (فرنسي المولد وتونسي الأصل)، ولويس بروس (من الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (المولود في روسيا)، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

وكافأت اللجنة الباحثين الثلاثة الذين سربت الصحف السويدية أسماءهم صباح الأربعاء قبل ساعات من الإعلان الرسمي، على «اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدًا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها»، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم القائمة على هذه المكافآت، هانس إيليغرين خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تسريب أسماء الفائزين، «إنه أمر مؤسف جدًا بطبيعة الحال، ونشعر بعميق الأسف حيال ما حصل»، لكنه أكد أن «المهم أن ذلك لم يؤثر بشيء على توزيع الجوائز»، وعزا إيليغرين التسريب إلى بيان أُرسل عن طريق الخطأ في هذا الشأن.
تسريب أسماء الفائزين بنوبل أمر نادر
ويُعدّ تسريب أسماء الفائزين بجوائز نوبل أمراً نادراً؛ إذ تحرص لجان الأكاديمية المسؤولة عن اختيار الفائزين على إبقاء مداولاتها سرية، وكانت قائمة المرشحين سرية لمدة 50 عاماً.

وتُستخدم النقاط الكمومية، وهي مكونات صغيرة جدًا معتمدة في تكنولوجيا النانو، حالياً في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح «ليد» LED، ويمكنها أيضاً توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام، بحسب بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وفي التفاصيل، مُنحت جائزة نوبل الكيمياء إلى أليكسي إكيموف (78 عامًا)، ولويس بروس (80 عامًا)، «لاكتشافهما أن من الممكن تصنيع النقاط الكمومية» ولمنجي الباوندي، الأستاذ في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» البالغ 62 عامًا، الذي ابتكر طريقة تركيبية تجعل النقاط الكمومية قابلة للاستخدام على نطاق واسع للغاية، بحسب العضو في لجنة نوبل للكيمياء هينر لينكه.

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ويعمل بروس، أستاذًا بجامعة كولومبيا في نيويورك، فيما يعمل أليكسي إكيموف، المولود في روسيا، في شركة «نانوكريستلز تكنولوجي»، ومقرها الولايات المتحدة.

وأوضحت الأكاديمية أن الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء هذا العام نجحوا في «تطوير جسيمات صغيرة جداً لدرجة أن ظواهر كمومية تحدد خصائصها».

مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية
وأوضح منجي الباوندي المولود في باريس لأبوين من تونس وفرنسا، أنه «مصدوم ومتشرف» لفوزه بالجائزة، مشيرًا إلى أنه لم يطّلع على التسريبات بشأن اختياره قبل الإعلان الرسمي، مضيفًا في تصريحات عبر الهاتف خلال المؤتمر الصحفي «لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق»، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.

أما لويس بروس فقد عرف بالتسريبات قبل الإعلان الرسمي عن فوزه بالجائزة العريقة، وقال رداً على أسئلة لإذاعة «إس آر» السويدية، إنه «سعيد للغاية فيما لو تأكد هذا النبأ، معقبًا، أفضّل التحدث في وقت لاحق خلال الصباح، لم أنهض بعد تماماً لكن الأمر شرف كبير بطبيعة الحال».

وفي العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل الكيمياء إلى الدنماركي مورتن ميلدال والأميركية كارولين بيرتوتزي ومواطنها باري شاربلس، لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة هما «الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة»، المستخدمين بشكل خاص لتطوير علاجات صيدلانية أفضل، بما في ذلك علاجات السرطان.

وكما الحال مع جوائز نوبل الأخرى، تعرضت جائزة الكيمياء لانتقادات بسبب افتقارها إلى التنوع والمساواة، ومنذ عام 1901، فازت ثماني نساء فقط بالجائزة، من بين 114 فائزاً في المجموع.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.

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