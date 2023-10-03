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الفائزون بنوبل للفيزياء.. اكتشفوا طريقة لقياس سرعة الإلكترون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 02:05 مساء
الفائزون بنوبل للفيزياء.. اكتشفوا طريقة لقياس سرعة الإلكترون
العلماء الثلاثة الفائزون بنوبل الفيزياء، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
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فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء، عن أبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرا «لطرقهم التجريبية التي تولد ومضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن «الأتوثانية قصيرة جدا لدرجة أن ثمة عددا منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون»، مشيرة إلى أن الباحثين الثلاثة «أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة»، مضيفة أن «مساهمات الفائزين مكنت من التحقيق في عمليات كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق».

لويلييه خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل الفيزياء
وأغوستيني هو أستاذ بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، بينما يشغل كراوس منصب مدير في معهد ماكس بلانك في ألمانيا، أما لويلييه، فهي خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل الفيزياء منذ العام 1901، وتعمل أستاذة في جامعة لوند في السويد.

وقالت لويلييه إنها كانت تعطي حصة تدريس جامعية عندما تلقت مكالمة هاتفية من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ولكنها لم تنهي الحصة، مضيفة «أنا متأثرة للغاية... ليس هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على هذه الجائزة، لذا فهي مميزة للغاية».

في العام الماضي، فاز آلان أسبيه من فرنسا، وجون كلاوسر من الولايات المتحدة، وأنتون زيلينغر من النمسا بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم في مجال التشابك الكمي، وهو مفهوم رفضه ألبرت أينشتاين في الماضي وشكك في جدواه العلمية.

العلماء الثلاثة يتقاسمون 11 مليون كرونة سويدية
وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10ديسمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر.

«نوبل» الفيزياء للفرنسي بيار أغوستيني والنمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه

وبعد الفيزياء، تُوزع جائزة نوبل للكيمياء الأربعاء، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزتي الآداب والسلام اللتين تحظيان بمتابعة كبيرة يومي الخميس والجمعة على التوالي.

أما جائزة الاقتصاد، التي أُنشئت العام 1968، وهي جائزة نوبل الوحيدة التي لم تشملها الوصية التي وضعها نوبل العام 1895، فتختتم موسم نوبل للعام 2023.

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