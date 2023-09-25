تلسكوب «جيمس ويب» يكشف مكان وجود ثاني أكسيد الكربون على المشترى

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

اكتشف تلسكوب «جيمس ويب» مكان وجود غاز ثاني أكسيد الكربون على سطح قمر «أوروبا» التابع لكوكب المشترى، ما يعزز آمال وجود شكل من أشكال الحياة التي نعرفها على الكوكب.

ويعتقد الباحثون أن عنصر ثاني أكسيد الكربون يوجد في محيط شاسع ومالح يقبع تحت القشرة الجليدية السميكة لقمر «أوروبا».

واستخدمت دراستان جديدتان، نُشرتا في مجلة «ساينس» العلمية، تقنية تسمى التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة لتقييم تركيز ثاني أكسيد الكربون على سطح قمر «أوروبا» وتتبع مصدره.

النتائج تشير إلى أن الكربون الموجود على القمر ينشأ على الأرجح داخل محيطه، وهو اكتشاف له آثار على مهام وكالة «ناسا» المستقبلية ويعزز فهمنا لصلاحية القمر للسكن، كما نقلت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأميركية.

ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن ثاني أكسيد الكربون ينبعث من أسفل القشرة الجليدية. وقالت عالمة الكواكب في جامعة كورنيل والمؤلفة الرئيسية للدراستين سامانثا ترومبو: «نعتقد أن هذا يعني أن أصل الكربون ربما يكون في المحيط الداخلي».

مهمة جديدة لـ«ناسا» لدراسة المشترى

وأجرى العلماء منذ فترة طويلة تحاليل لبيانات القمر «أوروبا» التي التقطها مسبار «غاليليو»، الذي تأرجح في جوار المشترى بين العامي 1995 و2003.

أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأميركية

مهمة هندية لدراسة الشمس بعد أسبوع من الهبوط على القمر

وخلال العقد المقبل، سيكون لديهم مجموعة من البيانات الجديدة لتقييمها. ومن المقرر أن تطلق وكالة «ناسا» مركبة فضائية بالعام 2024، تعرف باسم «يوروبا كليبر»، باتجاه القمر.

وبالعودة إلى العام 2019، كشفت صور لقمر «أوروبا» التي التقطها تلسكوب «هابل» الفضائي تركيزا عاليا من كلوريد الصوديوم، وهو مكون رئيسي لملح البحر، في منطقة تعرف باسم «تارا ريجيو»، والتي يطلق عليها أيضا «تضاريس الفوضى»، لأنها منطقة يبدو أنها كانت نشطة جيولوجيا في الماضي.