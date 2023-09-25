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أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 12:21 صباحا
أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأميركية
صورة لهبوط كبسولة تابعة لـوكالة ناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب بينو، الأحد 24 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
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حطت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة لوكالة «ناسا»، اليوم الأحد، في صحراء ولاية يوتا الأميركية إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدًا عبر الغلاف الجوي للأرض، بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة «أوسايرس-ريكس».

ولجمت مظلتان متتاليتان عملية الهبوط التي تابعها الجيش عبر أجهزة استشعار؛ ما سمح للكبسولة بالوصول إلى سرعة 17 كيلومترًا في الساعة المطلوبة عند هبوطها على الأرض. وبعد حوالى عشرين دقيقة على الهبوط، وصل فريق إلى المكان للتحقق من وضع الكبسولة، وأكدت الناسا عدم حصول أي ضرر بها، بحسب وكالة «فرانس برس».

مهمة جلب عينات من الكويكب بينو
وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون، خلال بث مباشر لـ«ناسا»: «تهانينا إلى فريق أوسايرس-ريكس»، مؤكدًا أن هذه المهمة «حملت شيئا رائعا، أكبر عينة من كويكب تنقل إلى الأرض»، مشددًا على أن هذه العينة من شأنها أن «تساعدنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض» و«بدايات نظامنا الشمسي».

بعد انطلاقه قبل سبع سنوات، جمع مسبار «أوسايرس-ريكس» الحجارة والغبار من الكويكب بينو في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة. وتضم العينة حوالى 250 غرامًا من المواد بحسب تقديرات وكالة «ناسا».

وقد لُفت الكبسولة ووضعت في شباك رفعتها مروحية لنقلها إلى غرفة نظيفة موقتة. وينبغي تعريض الكبسولة إلى رمال الصحراء الأميركية لأقصر فترة ممكنة، وذلك لتجنب أي تلوث للعينة يمكن أن يشوه التحليلات اللاحقة.

والموقع الذي هبطت فيه العينة بطول 58 كيلومترا وعرض 14 في منطقة عسكرية تستخدم عادة لاختبار صواريخ.

وقبل حوالى أربع ساعات من موعد الهبوط، أطلق المسبار «أوسايرس-ريكس الكبسولة التي تحتوي على العينة على بعد أكثر من 100 ألف كيلومتر من الأرض (حوالى ثلث المسافة الفاصلة بين القمر والأرض).

خلال الدقائق الثلاث عشرة الأخيرة، عبرت الكبسولة الغلاف الجوي، ودخلته بسرعة تزيد عن 44 ألف كيلومتر في الساعة، مع حرارة تصل إلى 2700 درجة مئوية. أما المسبار فقد انطلق في رحلة إلى كويكب آخر.

- وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

أكبر عينة تصل الأرض منذ الصخور القمرية
وقالت العالمة في «ناسا» إيمي سايمن لوكالة «فرانس برس» قبل عملية الهبوط إن «وصول هذه العينة أمر تاريخي»، مضيفة «ستكون هذه أكبر عينة ننقلها إلى الأرض منذ الصخور القمرية» ضمن برنامج أبولو الذي انتهى في عام 1972.

ومن المقرر نقل العينة الاثنين إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، حيث سيُفتح الصندوق، في غرفة أخرى محكمة الإغلاق، في عملية ستستغرق أياما. وتنوي وكالة ناسا عقد مؤتمر صحافي في 11 أكتوبر للكشف عن النتائج الأولية.

وسيصار إلى الاحتفاظ بالقسم الأكبر من العينة للدراسة على يد أجيال مستقبلية. وسيُستخدم حوالى 25% منها على الفور لإجراء تجارب، كما سيُشارَك جزء صغير مع اليابان وكندا، وهما شريكتان في المشروع.

وقدمت اليابان نفسها لوكالة «ناسا» بعض الحبيبات من الكويكب ريوغو، والتي أحضرت 5,4 غرامات منها في عام 2020، خلال مهمة المركبة هايابوسا-2. وفي عام 2010، جمعت اليابان كمية مجهرية من كويكب آخر. وقالت إيمي سايمن إن عينة بينو هذه المرة «أكبر بكثير، لذا سنكون قادرين على إجراء مزيد من التحليلات».

العينة قد تمثل بذور الحياة في بداية كوكب الأرض
وتحظى الكويكبات بالاهتمام لأنها تتكون من المواد الأصلية للنظام الشمسي منذ 4,5 مليارات سنة. وبينما لحق تغيّر بهذه المواد على الأرض، بقيت الكويكبات سليمة. وقال كبير علماء المهمة في جامعة أريزونا دانتي لوريتا إن بينو غني بالكربون، والعينة التي أُحضرت «قد تمثل بذور الحياة التي حملتها هذه الكويكبات في بداية كوكبنا، والتي أدت إلى هذا المحيط الحيوي المذهل».

ويدور بينو الذي يبلغ قطره 500 متر حول الشمس ويقترب من الأرض كل ست سنوات. وثمة خطر ضئيل (نسبته واحد من 2700) أن يصطدم بالأرض سنة 2182، وهو ما قد يُحدث تأثيراً كارثياً. وقد يكون توفير مزيد من المعطيات عن تكوينه مفيداً. وفي العام الفائت، تمكنت «ناسا» من حَرف كويكب عن مساره من خلال اصطدام مركبة به.

صورة لهبوط كبسولة تابعة لـوكالة ناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب بينو، الأحد 24 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
صورة لهبوط كبسولة تابعة لـوكالة ناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب بينو، الأحد 24 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
صورة لهبوط كبسولة تابعة لـوكالة ناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب بينو، الأحد 24 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
صورة لهبوط كبسولة تابعة لـوكالة ناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب بينو، الأحد 24 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
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