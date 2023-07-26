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وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 07:34 مساء
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
صورة التقطت في 24 يوليو 2023 لمختبر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن الذي ستحفظ فيه عيّنات من كويكب بينو يحملها المسبار «أوسايريس- ريكس» (أ ف ب)
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بات مختبر وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في هيوستن على أهبة الاستعداد لتسلّم عينات من كويكب «بينو»، الذي يبعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من الأرض، ويترقب العلماء بفارغ الصبر هذه القطع الصغيرة التي جمعها مسبار «أوسايريس- ريكس» عام 2020 ويعود بها في سبتمبر المقبل.

وسيوفر درس العينات المستخلصة فهمًا أفضل لنشأة المجموعة الشمسية، ولكيفية تحول الأرض صالحة للسكن. وهذه أول مركبة لناسا تستخرج عينة من كويكب وتعود بها إلى الأرض، علمًا أن اليابان سبق أن نفذت مهمات من هذا النوع، إذ أحضر المسبار «هايابوسا 2» نحو 5,4 غرامات من عينات كويكب «ريوغو» عام 2020.

وتأمل «ناسا» في أن تكون كبسولة المسبار محتوية على نحو 250 غرامًا من العينات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحُدد 24 سبتمبر المقبل موعدًا للهبوط في موقع قاعدة عسكرية في صحراء يوتا بغرب الولايات المتحدة، بعد سبع سنوات تقريبا من إقلاع «أوسايريس- ريكس» من فلوريدا في سبتمبر 2016.

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كيفية نقل العينات ودراستها
وتُنقل العينات بعد ذلك إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، حيث توضع في صندوق معدني وزجاجي كبير، جُهّزَ بقفازات بيضاء طويلة على جوانبه يُدخِل فيها العلماء أذرعهم للتمكن من الإمساك بالعينات وإجراء التحاليل اللازمة لها.

ويشكل إبقاء العينات في بيئة معقمة ومحكَمة الإغلاق عنصرًا ضروريًا لتجنب تلويثها بعد فتح الكبسولة الذي يتطلب عملاً دقيقاً يستغرق أيامًا عدة.

وأوضحت المسؤولة عن تخزين العيّنات في ناسا نيكول لانينغ لوكالة «فرانس برس»: «بناءً على نتائج مراقبة الكويكب، نتوقع الكثير من الصخور الداكنة جداً من أنواع عدة يُحتمل أن تحتوي على الكربون ومركّبات عضوية».

وشرحت أن هذه المركبات تمثل «العناصر الأساسية للحياة»، لكنها أشارت إلى أنها ليست في ذاتها عناصر حية. وقالت إن «هذا ما شكّل فعلياً الحافز لفكرة جمع هذه العينات، فاستكشاف هذا النوع من الكويكبات يتيح فهم (العناصر) الأولى التي غذّت الحياة على الأرض».

مكونات كوكب الأرض
ولن تخضع كل العينات للتحليل فوراً، بل سيُترك قسم منها لتمكين الأجيال المقبلة من درسها بتقنيات جديدة. وهذا ما طُبّق أيضاً على العينات التي أحضرها من القمر رواد الفضاء في بعثات «أبولو» والتي يُحفظ معظمها في مركز جونسون للفضاء.

فعلى عكس قطع الكويكبات التي يُعثر عليها أحياناً على الأرض بفعل اصطدامها الطبيعي بها، لن تكون قطع «بينو» تلوثت بدخولها الغلاف الجوي.

وقالت عالمة الكيمياء الجيولوجية في «ناسا» إيف بيرغر التي تنتظر وصول العيّنات بفارغ الصبر «هذه العينات لم تصطدم بالأرض (...) ولم تتعرض لأي شيء سوى الفضاء». وتنبع أهمية تحليل تكوين الكويكبات في النظام الشمسي من أنها تتكون من المواد نفسها التي شكلت الكواكب لكنها بقيت سليمة.

وأضافت إيف بيرغر «سيساعدنا ذلك على فهم ما كان متاحا» في ذلك الوقت، و«إذا تمكنا من فهم ما حدث على الأرض، فيمكن أن يساعدنا ذلك في الاستنباط بالنسبة إلى الأجرام السماوية الأخرى».

وهل يمكن أن تساعد هذه العيّنات في اكتشاف معطيات لم يسبق التوصل إلى مثيل لها؟ أجابت العالمة «مَن يدري. (...) سنعرف المزيد في غضون بضعة أشهر، لكنه سيكون رائعا».

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