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تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 03 سبتمبر 2023, 12:27 مساء
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
شعار منصة «إكس». (أرشيفية: الإنترنت)
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أدخلت منصة «إكس» العالمية (تويتر سابقا) بعض التعديلات على سياسة الخصوصية الخاصة بها، تسمح بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين مثل صور الوجه، بالإضافة إلى بيانات التوظيف.

ووفقا للمنصة، فإن جمع البيانات البيومترية، وهو مصطلح يغطي البيانات المتعلقة بالسمات الجسدية للشخص مثل مسح الوجه أو بصمة الإصبع، سيكون مقصورا على مستخدمي «إكس بريميام». كما سيكون متاحا للمستخدمين تقديم بيانات الهوية الوطنية، لمزيد من التحقق.

ويمكن للمستخدمين المشتركين في خدمة «إكس بريميام» (X Premium) توفير صورة شخصية (سيلفي)، للتحقق الإضافي، كما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

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كما تسمح السياسة الجديدة لـ«إكس» بجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتاريخ التوظيف والتاريخ التعليمي، وذلك بغرض التوصية في الوظائف المحتملة، ومشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين عند التقدم لوظيفة جديدة.

أثارت التحديثات الجديدة تكهنات بتوجه منصة «إكس» لتوفير خدمة جديدة للتوظيف. ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بحلول التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وينص التحديث الجديد على «إمكان جمع واستخدام معلوماتك الشخصية مثل سجل التوظيف والتاريخ التعليمي وتفضيلات التوظيف والمهارات والقدرات ونشاط البحث عن وظيفة والمشاركة وما إلى ذلك، للتوصية بالوظائف المحتملة لك، ومشاركتها مع الأشخاص المحتملين أصحاب العمل عند التقدم للحصول على وظيفة».

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