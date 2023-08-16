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«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 12:42 مساء
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
شعار تطبيق «إكس» يظهر على شاشة أحد الهواتف المحمولة في لوس أنجليس، يوليو 2023. (أ ف ب)
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بات تطبيق «تويت دك» الثلاثاء خدمة مدفوعة، إذ ظهرت أمام مستخدمي منصة «إكس» (تويتر سابقا) عندما حاولوا الدخول إليه، صفحة لتسجيل اشتراك مدفوع يتيح تصفحه.

مراقبة حسابات عدة
وكانت «إكس» أعلنت في يوليو أن «تويت دك»، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحا فقط لأصحاب الحسابات التي تحمل «علامة التوثيق الزرقاء» اعتبارا من أغسطس وفق وكالة «فرانس برس».

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تغير الاسم لـ«إكس»
وبات يتعين على المستخدمين الراغبين في استخدام البرنامج الذي بات اسمه «إكس برو»، الاشتراك بخدمة علامة التوثيق لقاء 84 دولارا تُدفَع سنويا.

وتبحث منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك العام الفائت، عن طرق لتحقيق أرباح، بعدما لجأت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.

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تحقيق التوازن
وخلال الأسبوع الفائت، أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إكس» ليندا ياكارينو أن المنصة قريبة من تحقيق التوازن وأنها عاودت التوظيف.

ويُظهر «تويت دك» الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو البرنامج.

واشترت تويتر «تويت دك» في لندن العام 2011، في صفقة قدرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.

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