خسوف شبه ظلي للقمر الجمعة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد الكرة الأرضية، الجمعة المقبلة، خسوفا من النوع شبه الظلي للقمر، وهو خسوف غير كامل مثل باقي أنواع خسوفات القمر، ولن يشاهد في ليبيا منذ بدايته.

ويأتي الخسوف بعد أسبوعين من الكسوف الهجين للشمس في 20 أبريل الماضي، ويظهر القمر خلاله بضوء خافت، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

ويمر القمر خلال هذا الخسوف في الجزء الخارجي من ظل الأرض، والمعروف بمنطقة شبه الظل «Penumbral»، لذلك لا تحجب الأرض ضوء القمر بالكامل، وإنما يخفت الضوء فقط، وسيكون القدر الظلي لهذا الخسوف هو -0.046، أي أن 96% من قطر القمر سوف يغطى بشبه ظل الأرض.

لن يشاهد في ليبيا منذ بدايته

ويبدأ الخسوف عند الساعة 5:14 مساء الجمعة، ويستمر حتى الساعة 09:31 مساء (بتوقيت ليبيا المحلي)، أي أنه يستمر قرابة الأربع ساعات، لكن لا يشاهد في ليبيا منذ بدايته، لأن القمر يكون تحت الأفق، وقد لا يلاحظه معظم الناس، رغم تزامن حدوثه مع كون القمر بدرا تقريبا.

وحسب البيان، فسيتمكن سكان روسيا والقارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وأفريقيا، بما في ذلك الوطن العربي، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي من مشاهدة ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر.