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حظر قطع الأشجار بموقع بناء خط «قطار المايا» في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 02:05 مساء
حظر قطع الأشجار بموقع بناء خط «قطار المايا» في المكسيك
لقطة جوية تظهر موقع بناء جزء من سكة «قطار المايا» في ولاية كوينتانا رو المكسيكية، 26 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أعلن القضاء المكسيكي، الخميس، حظر قطع الأشجار في موقع إنشاء خط «قطار المايا» المثير للجدل الذي يربط بين كانكون وتولوم، وهي من أهم المناطق السياحية في المكسيك وتستقطب ملايين الزوار سنويا.

وحكم قاض في يوكاتان (شرق) بدعوى رفعها ناشطون بيئيون، بينهم منظمة «غرينبيس» البيئية، رفضا لإقامة خط «قطار المايا» السياحي، وهي ورشة ضخمة يسعى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إنجازها قبل نهاية ولايته العام 2024، وفق «فرانس برس».

ويرتبط القرار حصرا بالجزء الممتد بين كانكون وتولوم (130 كيلومترا من أصل ورشة تمتد على أكثر من 1500 كيلومتر)، لكنه الجزء الأكثر ربحية في ظل وجود مئة ألف غرفة فندق موزعة على المنطقة المسماة «ريفييرا المايا».

وأكد الصندوق الوطني لتنمية السياحة، المسؤول عن الأعمال، أن الحكم الصادر، الثلاثاء، لا يؤثر على العمليات الجارية.

مدافعون زائفون
وقال الناطق باسم الصندوق فرناندو فاسكيس «في الوقت الحالي لم يعد هناك قطع للأشجار. العمل مستمر. ورشة البناء لم تتوقف».

وسيبقى قرار، الثلاثاء، ساري المفعول حتى تبت المحكمة في موضوع استئناف نشطاء البيئة.

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في العام 2022، أمر قاض بتعليق العمل في هذه المنطقة السياحية للغاية، معتبرا أن الورشة لا تحترم البيئة.

واستأنفت الحكومة القرار القضائي. وأصدر الرئيس لوبيز أوبرادور مرسوما يصف هذا العمل بأنه مرتبط بـ«الأمن القومي». وبعدما عُهد الموقع إلى الجيش، استؤنفت الورشة في المنطقة.

ووصف الرئيس القومي اليساري المعارضين للمشروع بأنهم «مدافعون زائفون عن البيئة» يعملون لحساب الولايات المتحدة.

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