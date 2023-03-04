المأزق الأمريكي.. من فلسطين إلى أوكرانيا!

أوقعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الولايات المتحدة في مأزق سياسي كبير بسبب ممارساتها العنصرية المستمرة بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

لعلّ تجلّي ذروة هذا المأزق، في دعوة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى محو قرية حوارة الفلسطينية من الوجود!

مع استمرار انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي والمدن الفلسطينية يتعمق المأزق الأمريكي أمام العالم، خاصة في الوقت الذي تخوض فيه الدبلوماسية الأمريكية معركة ساخنة، لحشد الرأي العام العالمي لإدانة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وسعيها الدؤوب لحصار روسيا دبلوماسياً ودولياً لحملها على الانسحاب من المدن التي احتلتها جنوب وشرق أوكرانيا.

أمام هذا الموقف المتناقض الذي وضعتها فيه سلوكيات متطرفة لوزراء حكومة نتنياهو، سارعت واشنطن بالدعوة إلى مؤتمر العقبة الأخير الذي جمع بين شخصيات فلسطينية وإسرائيلية بمشاركة كل من مصر والأردن، بهدف منع انفجار الوضع الأمني في المدن الفلسطينية، لكن حدث العكس، ففي اليوم التالي، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية وحاصرتها وقتلت عدداً من أبنائها، كما استخدمت المدنيين دروعاً بشرية، رداً على اغتيال أحد المستوطنين على أيدي مقاوم فلسطيني.

المفارقة أنه بينما تدعم واشنطن المقاومة الأوكرانية بكل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية والمالية لتحرير أرضها من الاحتلال الروسي، إلا أنها في نفس الوقت تمارس سلوكاً مغايراً تماماً مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويدافع عن أرضه التي تحتلها إسرائيل.

الازدواجية الأمريكية تتجلى بشكل مفضوح ومشين في تصنيفها المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي كونها عملاً إرهابياً، وتقف بكل قوتها بجانب المحتل الإسرائيلي، ضد إرادة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

في المقابل نجدها تتفانى في دعم المقاومة الأوكرانية لإلحاق الهزيمة بالروس.

هذا السلوك المعكوس للسياسة الأمريكية سيؤدي إلى عدم ثقة الرأي العام في العالم العربي والدولي بالشعارات التي تروّج لها واشنطن في المحافل الدولية.

والمتابع لما تشهده الأراضي المحتلة من جرائم يومية يرتكبها المستعمرون، يلاحظ تراجع صوت رئيس الوزراء نتنياهو أمام هيمنة الوزراء المتطرفين الذين يتبنون سياسة عنصرية تدعو بشكل علني إلى محو القُرى الفلسطينية.

إن استمرار هذه السياسات المتطرفة والسلوكيات الإرهابية لحكومة الاحتلال، سوف تضاعف من تعقيد الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، وتشجع الشباب الفلسطيني على الانتقام والانخراط في التنظيمات التي تقاوم الاحتلال، بل وربما يؤدي استمرار هذه السياسات الغاشمة إلى ابتكار الفلسطينيين أساليب جديدة وغير معهودة للمقاومة.

كل التوقعات تشير إلى أن العنف الإسرائيلي في تصاعد مستمر، وربما تتضاعف أزمة الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الدولي لهذا الاحتلال، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتواكب هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، في الوقت الذي لا تملك حكومة الاحتلال مواجهتها سوى بالقوة المسلحة المنفلتة، التي تعالت أصوات العالم الحر مطالبة بضرورة وضع حدٍ لها.

فهل تستمر الولايات المتحدة في سياساتها المزدوجة تجاه دعم المستعمر الإسرائيلي في فلسطين، بينما تعمل بكل قوتها ضد المستعمر الروسي في أوكرانيا؟