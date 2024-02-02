الهند تطلق حمامة «تجسس صينية» بعد احتجازها 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أفرجت الشرطة الهندية عن «حمامة تجسس صينية»، مشتبه بها، بعد احتجازها ثمانية أشهر وأطلقتها في البرية، بعد ثبوت برائتها.

وبدأت أزمة الحمامة في مايو الماضي عندما جرى الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي وعلى ساقيها رباط به ورقة، وكتب بها كلمات تبدو صينية، حسبما ذكرت وكالة «برس ترست أوف إنديا».

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اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى «باي ساكارباي دينشو بيتي» للحيوانات في مومباي.

هاربة من سباق في تايوان

وتبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، هربت من السباق وشقت طريقها إلى الهند.

ونقلت الحمامة، بإذن من الشرطة، إلى «جمعية بومباي للرفق بالحيوان»، ثم أطلقها الأطباء، الثلاثاء.

وفي وقت سابق أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني العام 2020، بعد أن خلص تحقيق أن الطائر الذي حلق عبر الحدود المدججة بالسلاح بين الدولتين المسلحتين نوويا لم يكن جاسوسا.