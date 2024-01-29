مصارعة الثيران تُعاود في مكسيكو وسط احتجاجات المناهضين لها

القاهرة - بوابة الوسط

لغت المحكمة العليا في مكسيكو قرارها بحظر حفلات مصارعة الثيران بعد أكثر من عام لتعود مرة أخرى تلك الحفلات إلى حلبتها الأكبر في العالم، الأحد، لتتأجج مرة أخرى التظاهرات الاحتجاجية التي نظمها المناهضون لهذا التقليد.

وتوافَدَ عشرات الآلاف من هواة النوع إلى الحلبة التي تتسع لنحو 41 ألف متفرج لحضور أول حفلة مصارعة ثيران في الموسم، وشارك فيها مصارع الثيران المكسيكي خوسيليتو أداميه الذي تعرض لإصابة في أبريل الماضي في ساقه اليسرى من جراء تلقيه ضربة من قرن أحد الثيران، حسب وكالة «فرانس برس».

- 4 قتلى ومئات الجرحى جراء انهيار مدرج حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا

- تقليد «مصارعة الثيران» يواجه حظرا محتملا في مكسيكو

وتوسطت لافتة كُتِبت عليها عبارة «الحرية. الثيران، ثقافة حية» الحلبة التي كان خوسيليتو أداميه ودييغو سيلفيري يواجهان فيها الحيوانات بالمناديل البيضاء التقليدية.

وشكر خوسيليتو أداميه في منشور «كل الجمهور المكسيكي ممثلا بجميع الحاضرين في حلبة مكسيكو»، واصفا إياه بأنه «جمهور لا مثيل له، يُبقي مصارعة الثيران حية، إذ يتحلى بالصبر في انتظار عودتها، وهو حنون ونقدي وعاطفي».

وقالت المعلمة أليخاندرا دياز (49 عاما) في تصريح لوكالة «فرانس برس» «أنا متأثرة جدا، إنه أمر كنت أنتظره منذ وقت طويل»، مشددة على أهمية ثقافة مصارعة الثيران.

أما خوان لويس موراليس، وهو مُدرس في الثانية والخمسين، فرأى أن موقف المتظاهرين المحتجين محترم، لكنه دعاهم في الوقت نفسه إلى احترام شغف هواة مصارعة الثيران.

عائدات وصلت لـ414 مليون دولار

وفرضت الشرطة طوقا حول الحلبة لمنع المتظاهرين المعارضين لمصارعة الثيران من دخولها. ورفع هؤلاء شعار «التعذيب ليس فنا ولا ثقافة».

واعتبرت المتظاهرة غابرييلا مارتينيز البالغة 62 عاما لوكالة «فرانس برس» دامعة أن «وجود المحتجين مهم لأن مصارعي الثيران سيعاودون همجيتهم وقسوتهم ومجازرهم»، مضيفة «يجب ألا يحدث ذلك، وعلينا أن نبعث لهم رسالة واضحة جدا».

وحظرت مصارعة الثيران بمكسيكو في يونيو 2022 بموجب حكم أصدره قاض في مكسيكو في دعوى رفعتها جمعية «جوستيسيا جوستا» للرفق بالحيوان.

وفي 6 ديسمبر 2023، فسخت المحكمة العليا هذا القرار. وأفادت الصحف بأن القضاة اكتفوا بتناول الجوانب الفنية، ولا يزال يتوجب عليهم اتخاذ قرار في شأن أساس المسألة، ويراهن المناهضون لمصارعة الثيران على صدور قرار نهائي في الأسابيع المقبلة.

وإلى جانب كون مصارعة الثيران تقليدا يعود إلى الغزو الإسباني في القرن السادس عشر، تُبرز أوساط مصارعة الثيران ثقلها الاقتصادي، إذ تشير البيانات الرسمية العائدة إلى سنة 2018 إلى أن مصارعة الثيران حققت عائدات بلغت 414 مليون دولار ووفرت 83 ألف وظيفة مباشرة.

وأشار الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في 8 ديسمبر إلى إمكان إجراء استفتاء شعبي في مكسيكو لاتخاذ قرار في شأن مستقبل مصارعة الثيران.

وسبق لأربع من ولايات المكسيك الاثنتين والثلاثين أن حظرت عروض مصارعة الثيران.