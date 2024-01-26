  • Alwasat News
Atwasat

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 04:30 مساء
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
إعدام مدان بجريمة قتل باستخدام غاز النيتروجين، للمرة الأولى. (يورنيوز)
WTV_Frequency

أقدمت ولاية ألاباما الأمريكية، أمس الخميس، على إعدام مدُان بجريمة قتل باستخدام غاز النيتروجين، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استخدام هذه الطريقة المثيرة للجدل. وقد أثارت هذه الخطوة الانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

أصدر المدعي العام ستيف مارشال بيانًا، مساء الخميس، أعلن فيه أن العدالة «قد تحققت وأنه جرى إعدام كينيث سميث لجريمته الشنيعة التي ارتكبها منذ أكثر من 35 عامًا، عند تمام الساعة 8:25 مساء»، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

جريمة منذ ثلاثة عقود
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، ينتظر سميث (58 عامًا) تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد إدانته بجريمة قتل زوجة قس مقابل أجر في عام 1988.

ميزوري تعدم رجلا مدانا في قضايا عمرها ربع قرن
تكساس أنهت حياة أقدم المحكوم عليهم بالإعدام
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة

وأجبر سميث على تنفس النيتروجين النقي من خلال قناع، في سجن هولمان في أتمور، ما أدى إلى حرمان جسده من الأكسجين حتى اختنق.

واستغرقت العملية حوالي 22 دقيقة، وخلال عدة دقائق بدا أن سميث ظل واعيًا، ولمدة دقيقتين على الأقل، ظهرت عليه علامات الاضطراب وكأنه يعاني من مشاكل في التنفس، وأحيانًا حاول سحب القيود، ثم حاول التنفس بشدة لبضع دقائق حتى فاضت روحه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة

في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
بنات الحوات

بنات الحوات
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة

قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية

بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة
استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع

بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع
تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب

تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب
اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين

اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023
التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023
محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا
محاكمة سائقي تاكسي بتهمة سرقة ساعات ركّاب مخمورين في فيينا
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
بالدوين يطلب محاكمته في أقرب وقت ممكن بقضية إطلاق النار خلال تصوير «راست»
بالدوين يطلب محاكمته في أقرب وقت ممكن بقضية إطلاق النار خلال ...
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا...
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»...
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في ......
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده...
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان
122 زوجا هندوسيا يتحدون الفقر بحفل زفاف جماعي في باكستان...
المزيد
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين...
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية ......
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل...
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة...
بالدوين يطلب محاكمته في أقرب وقت ممكن بقضية إطلاق النار خلال تصوير «راست»
بالدوين يطلب محاكمته في أقرب وقت ممكن بقضية إطلاق النار خلال......
المزيد