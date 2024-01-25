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قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 08:10 مساء
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
عناصر من وحدة الطب الشرعي التابعة للشرطة على طريق بينتينك في نوتنغهام وسط إنكلترا في 13يونيو 2023. (أ ف ب)
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أدين شاب بارتكاب جرائم قتل بعدما طعن خلال الصيف الماضي ثلاثة أشخاص بالسكين في نوتنغهام ، مع تخفيف المسؤولية، وسيُحتجز في مستشفى شديد الحراسة لبقية حياته «على الأرجح».

و طعن فالدو كالوكان (32 عاماً) الذي يعاني من مرض الفصام، بارنابي ويبر وغريس أومالي كومار، في في 13يونيو، وهما طالبان يبلغان 19 عاماً، عندما كانا عائدين إلى منزليهما قرابة الساعة الرابعة صباحاً وأرداهما. ثم أقدم على طعن إيان كواتس، وهو عامل في مدرسة يبلغ 65 عاماً، أثناء مغادرته مقر عمله، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وأكد القاضي في قراره الذي صدر اليوم الخميس أنّ العقوبة المناسبة لهذا الرجل الذي كان طلب تخفيفاً لمسؤوليته، هي الاحتجاز في مستشفى شديد الحراسة، «على الأرجح لبقية حياته».

يعاني من مرض ذهني «حاد»
واعترف كالوكان بأنه حاول قتل ثلاثة آخرين من المارة بعدما صدمهم بشاحنة صغيرة، وسيواصل تلقي علاج طبي داخل مستشفى للطب النفسي بسجن أشوورث في ليفربول.

وقال القاضي «إن كالوكان لن يُشفى مطلقاً من مرضه». وتوجّه إليه بالقول «مهما كان حجم مسؤوليتك الشخصية، كنت وستبقى خطيراً».

وأثارت جريمة قتل الأشخاص الثلاثة تعاطفاً واسعاً في انجلترا ، حيث تجمّع الآلاف ضمن وقفات احتجاجية او تكريماً للضحايا في نوتنغهام.

وقال محاميه بيتر جويس أمام المحكمة إن موكله «لا يشكك في الوقائع المادية للادعاء»، مضيفا أن كالوكان كان يعاني في تلك المرحلة من مرض ذهني «حاد».

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