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اليابان تسمح للسجناء الرجال باستخدام مكيفات الشعر وكريمات البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:54 مساء
اليابان تسمح للسجناء الرجال باستخدام مكيفات الشعر وكريمات البشرة
أصفاد داخل مركز احتجاز تابع للشرطة في منطقة ألفورفيل الفرنسية في 21 نوفمبر 2016. ( أ ف ب)
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تسمح وزارة العدل اليابانية اعتباراً من الشهر المقبل للسجناء الذكور باستخدام مكيفات الشعر ومستحضرات العناية بالبشرة، وهي منتجات مسموحة حالياً فقط للسجينات، لمراعاة المعايير الجنسانية المتغيرة، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

 أبلغت وزارة العدل اليابانية مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء اليابان هذا الشهر أن الرجال سيتمكنون من الحصول على هذه المستحضرات بموجب قواعد معدلة، على ما قال مسؤول في الوزارة لوكالة «فرانس برس».

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وبحسب القواعد المعمول بها حالياً، فإن أدوات النظافة الشخصية هذه، التي يجري شراؤها في السجن أو تعطى للسجناء، متاحة للنساء فقط، على افتراض أنهنّ وحدهنّ اللواتي يستخدمنها.

القضاء على التمييز بين الجنسين
وأوضح المسؤول طالباً عدم كشف هويته «ندرك حقيقة أن المجتمع الياباني يتجه أكثر فأكثر نحو القضاء على التمييز المفرط بين الجنسين».

وأضاف «لذلك فإننا نعتبر أنه من الضروري معاملة السجناء بطريقة تعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع»، موضحاً أن القواعد الجديدة ستطبَّق اعتباراً من فبراير.

ومع ذلك، قالت الوزارة إن الرجال المسجونين لن يتمكنوا من الحصول على منتجات أخرى مثل مشابك الشعر والفوط الصحية. من ناحية أخرى، فإن الحصول على الصابون والشامبو متاح للجنسين من دون تمييز منذ فترة طويلة، بحسب المصدر عينه.

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